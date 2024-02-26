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Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием

26 февраля 2024 16:42
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием
Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Телеведущая Ольга Фреймут отпраздновала 42-й день рождения. Ее трогательно поздравила дочь Злата Митчелл.

Поздравление опубликовала в своем Instagram.

Показала архивные кадры

Телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения эмигрировала в Лондон, отпраздновала свой 42-й день рождения.

Ее поздравила 18-летняя дочь Злата Митчелл. Она опубликовала старые фотографии. На двух из них она маленькая рядом с мамой, на еще одной — Оля одна.

 

Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием - фото 1
Маленькая Злата Митчелл с мамой Ольгой Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Девушка посвятила своей маме трогательные слова.

"С днем рождения, самая лучшая мама в мире! Культурная икона, что бы мы без тебя делали?" — написала Злата в сторис.

 

Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием - фото 2
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Она также отметила творческую силу и внутреннее влияние своей мамы, которой очень гордится.

 

Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием - фото 3
Маленькая Злата Митчелл с мамой Ольгой Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Сама Ольга в свой День рождения ничего не публиковала. Однако неделю назад они отпраздновали день рождения самой Златы. Тогда Фреймут поздравила дочь так же старой фотографией.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by FreimutOlia (@freimutolia)

Напомним, ранее мы писали, что дочь Фреймут продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье. Также рассказывали, что ведущая показала мужчину, с которым обнималась в отеле на камеру.

дети
День рождения
Ольга Фреймут
телевидение
украинские звезды

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