Дочь Фреймут трогательно поздравила маму с 42-летием

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут отпраздновала 42-й день рождения. Ее трогательно поздравила дочь Злата Митчелл.

Поздравление опубликовала в своем Instagram.

Показала архивные кадры

Телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения эмигрировала в Лондон, отпраздновала свой 42-й день рождения.

Ее поздравила 18-летняя дочь Злата Митчелл. Она опубликовала старые фотографии. На двух из них она маленькая рядом с мамой, на еще одной — Оля одна.

Маленькая Злата Митчелл с мамой Ольгой Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Девушка посвятила своей маме трогательные слова.

"С днем рождения, самая лучшая мама в мире! Культурная икона, что бы мы без тебя делали?" — написала Злата в сторис.

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Она также отметила творческую силу и внутреннее влияние своей мамы, которой очень гордится.

Маленькая Злата Митчелл с мамой Ольгой Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Сама Ольга в свой День рождения ничего не публиковала. Однако неделю назад они отпраздновали день рождения самой Златы. Тогда Фреймут поздравила дочь так же старой фотографией.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Фреймут продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье. Также рассказывали, что ведущая показала мужчину, с которым обнималась в отеле на камеру.