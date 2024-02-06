Донька Гайді Клум показала захворювання шкіри, з яким бореться
19-річна донька супермоделі Гайді Клум — Лені — бореться з захворюванням шкіри акне. Через це обличчя дівчини часто сильно обсипає.
Фото себе без макіяжу Лені показала в Instagram.
Донька Гайді Клум показалася без макіяжу
Лені Клум у свої 19 років будує кар'єру моделі. Незважаючи на невисокий зріст, дівчина знімається для багатьох відомих брендів.
Вона також не приховує, що ідеальна шкіра у неї лише на фото, адже донька Клум страждає на хворобу шкіри акне.
Через цю проблему обличчя Лені часто покрито висипаннями, у тому числі крупними вугрями, які важко приховати.
У своєму Instagram дівчина показалася без макіяжу, коли проблема зі шкірою загострилася.
Раніше вона також демонструвала себе без макіяжу. Лені Клум хоче показати, що незважаючи на це можна досягти успіху навіть у професії, де стан шкіри є важливим.
Нагадаємо, супермодель Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі на оголене тіло.
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