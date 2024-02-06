Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Донька Гайді Клум показала захворювання шкіри, з яким бореться arrow

Донька Гайді Клум показала захворювання шкіри, з яким бореться

6 лютого 2024 12:34
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька Гайді Клум показала захворювання шкіри, з яким бореться
Донька Гайді Клум Лені. Фото: instagram.com/leniklum
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

19-річна донька супермоделі Гайді Клум — Лені — бореться з захворюванням шкіри акне. Через це обличчя дівчини часто сильно обсипає. 

Фото себе без макіяжу Лені показала в Instagram.

Читайте також:

Донька Гайді Клум показалася без макіяжу 

Лені Клум у свої 19 років будує кар'єру моделі. Незважаючи на невисокий зріст, дівчина знімається для багатьох відомих брендів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

Вона також не приховує, що ідеальна шкіра у неї лише на фото, адже донька Клум страждає на хворобу шкіри акне. 

Через цю проблему обличчя Лені часто покрито висипаннями, у тому числі крупними вугрями, які важко приховати. 

У своєму Instagram дівчина показалася без макіяжу, коли проблема зі шкірою загострилася. 

 

Лені Клум з акне. Фото: instagram.com/leniklum 

Раніше вона також демонструвала себе без макіяжу. Лені Клум хоче показати, що незважаючи на це можна досягти успіху навіть у професії, де стан шкіри є важливим. 

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі на оголене тіло. 

Також ми писали, що Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах.

діти
шкіра
здоров'я
Хайді Клум
модель
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі