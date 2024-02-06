Донька Гайді Клум показала захворювання шкіри, з яким бореться

Донька Гайді Клум Лені. Фото: instagram.com/leniklum

19-річна донька супермоделі Гайді Клум — Лені — бореться з захворюванням шкіри акне. Через це обличчя дівчини часто сильно обсипає.

Фото себе без макіяжу Лені показала в Instagram.

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Лені Клум у свої 19 років будує кар'єру моделі. Незважаючи на невисокий зріст, дівчина знімається для багатьох відомих брендів.

Вона також не приховує, що ідеальна шкіра у неї лише на фото, адже донька Клум страждає на хворобу шкіри акне.

Через цю проблему обличчя Лені часто покрито висипаннями, у тому числі крупними вугрями, які важко приховати.

У своєму Instagram дівчина показалася без макіяжу, коли проблема зі шкірою загострилася.

Лені Клум з акне. Фото: instagram.com/leniklum

Раніше вона також демонструвала себе без макіяжу. Лені Клум хоче показати, що незважаючи на це можна досягти успіху навіть у професії, де стан шкіри є важливим.

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі на оголене тіло.

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