Дочь Хайди Клум показала заболевание кожи, с которым борется

Дочь Гайди Клум Лени. Фото: instagram.com/leniklum

19-летняя дочь супермодели Хайди Клум — Лени — борется с заболеванием кожи акне. Поэтому лицо девушки часто сильно осыпает.

Фото себя без макияжа Лени показала в Instagram.

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Дочь Хайди Клум показалась без макияжа

Лени Клум в свои 19 лет строит карьеру модели. Несмотря на низкий рост, девушка снимается для многих известных брендов.

Она также не скрывает, что идеальная кожа у нее только на фото, ведь дочь Клум страдает болезнью кожи акне.

Из-за этой проблемы лицо Лени часто покрыто высыпаниями, в том числе крупными угрями, которые трудно скрыть.

В своем Instagram девушка показалась без макияжа, когда проблема с кожей обострилась.

Ленни Клум с акне. Фото: instagram.com/leniklum

Раньше она тоже демонстрировала себя без макияжа. Лени Клум хочет показать, что несмотря на это можно преуспеть даже в профессии, где состояние кожи важно.

Напомним, супермодель Хайди Клум пришла на пляж в меху на обнаженное тело.

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