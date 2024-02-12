Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з новим хлопцем

Маша Полякова зі своїм хлопцем. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старша донька Олі Полякової — Маша — дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася подробицями стосунків зі своїм новим хлопцем Ромою. Вона розповіла, чи живуть вони разом і що для неї важливо у відносинах з коханим.

Цим поділилася у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

Читайте також:

Маша Полякова розповіла про стосунки з хлопцем

18-річна Маша Полякова нещодавно розійшлася зі своїм хлопцем Артуром, з яким зустрічалася рік. Дівчина розповідала, що колишній негарно з нею вчинив, адже виявилося, що він був з нею лише через її популярність.

Проте дівчина не стала довго сумувати й нещодавно опублікувала фото з новим бойфрендом — Романом.

"У мене є хлопець. Разом із хлопцем я не живу. Він іноді може залишатися на ніч, але разом не живемо. Це моя квартира, мій простір, якщо він хоче, щоб ми разом жили, то має орендувати квартиру", — розповіла дівчина.

Нещодавно донька Полякової повернулася до Києва після року навчання у Лондоні та вступила до київського вишу. Вона також стала жити сама — їй віддали бабусину квартиру.

Тепер Маша насолоджується самостійним життям і розповідає, що для неї найголовніше у стосунках — це свобода і легкість.

"Для мене у стосунках важлива легкість. Я не розумію стосунків, коли хлопець говорить, що ти без мене не можеш піти, наприклад, до клубу, тусити зі своїми друзями окремо від мене, в тебе не може бути друзів-хлопців. Для мене стосунки — це така зона комфорту, до якої ти можеш поринути й тобі буде класно", — поділилася Маша.

Свого нового обранця дівчина вже показувала у соціальних мережах, проте нічого про нього не розповідала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова показала виступ своєї доньки та її рок-гурту. Також ми повідомляли, що зірка та її старша донька заспівали разом.