Дочь Оли Поляковой рассказала об отношениях с новым парнем

Маша Полякова со своим парнем. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь Оли Поляковой — Маша — дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями отношений со своим новым парнем Ромой. Она рассказала, живут ли они вместе и что для нее важно в отношениях с любимым.

Этим поделилась в программе "33 питання від Люкс ФМ".

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Маша Полякова рассказала об отношениях с парнем

18-летняя Маша Полякова недавно разошлась со своим парнем Артуром, с которым встречалась год. Девушка рассказывала, что бывший некрасиво с ней поступил, ведь оказалось, что он был с ней только из-за ее популярности.

Однако девушка не стала долго унывать и недавно опубликовала фото с новым бойфрендом — Романом.

"У меня есть парень. Вместе с парнем я не живу. Он иногда может оставаться на ночь, но вместе не живем. Это моя квартира, мое пространство, если он хочет, чтобы мы вместе жили, то должен арендовать квартиру", — рассказала девушка.

Недавно дочь Поляковой вернулась в Киев после года обучения в Лондоне и поступила в киевский вуз. Она также стала жить сама — ей отдали бабушкину квартиру.

Теперь Маша наслаждается самостоятельной жизнью и рассказывает, что для нее самое главное в отношениях — это свобода и легкость.

"Для меня в отношениях важна легкость. Я не понимаю отношений, когда парень говорит, что ты без меня не можешь пойти, например, в клуб, тусить со своими друзьями отдельно от меня, у тебя не может быть друзей-мальчиков. Для меня отношения — это такая зона комфорта, в которую ты можешь нырнуть и тебе будет классно", — поделилась Маша.

Своего нового избранника девушка уже показывала в социальных сетях, но ничего о нем не рассказывала.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова показала выступление своей дочери и ее рок-группы. Также мы сообщали, что звезда и ее старшая дочь спели вместе.