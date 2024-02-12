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Дочь Оли Поляковой рассказала об отношениях с новым парнем

12 февраля 2024 15:46
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дочь Оли Поляковой рассказала об отношениях с новым парнем
Маша Полякова со своим парнем. Фото: instagram.com/mashapolyakova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Старшая дочь Оли Поляковой — Маша — дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями отношений со своим новым парнем Ромой. Она рассказала, живут ли они вместе и что для нее важно в отношениях с любимым.

Этим поделилась в программе "33 питання від Люкс ФМ".

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Маша Полякова рассказала об отношениях с парнем

18-летняя Маша Полякова недавно разошлась со своим парнем Артуром, с которым встречалась год. Девушка рассказывала, что бывший некрасиво с ней поступил, ведь оказалось, что он был с ней только из-за ее популярности.

Однако девушка не стала долго унывать и недавно опубликовала фото с новым бойфрендом — Романом.

 

"У меня есть парень. Вместе с парнем я не живу. Он иногда может оставаться на ночь, но вместе не живем. Это моя квартира, мое пространство, если он хочет, чтобы мы вместе жили, то должен арендовать квартиру",  рассказала девушка.

Недавно дочь Поляковой вернулась в Киев после года обучения в Лондоне и поступила в киевский вуз. Она также стала жить сама — ей отдали бабушкину квартиру.

Теперь Маша наслаждается самостоятельной жизнью и рассказывает, что для нее самое главное в отношениях — это свобода и легкость.

 

"Для меня в отношениях важна легкость. Я не понимаю отношений, когда парень говорит, что ты без меня не можешь пойти, например, в клуб, тусить со своими друзьями отдельно от меня, у тебя не может быть друзей-мальчиков. Для меня отношения  это такая зона комфорта, в которую ты можешь нырнуть и тебе будет классно", — поделилась Маша.

Своего нового избранника девушка уже показывала в социальных сетях, но ничего о нем не рассказывала.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова показала выступление своей дочери и ее рок-группы. Также мы сообщали, что звезда и ее старшая дочь спели вместе.

Оля Полякова
роман
отношения
украинские звезды
Маша Полякова

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