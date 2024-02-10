Допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — фоторепортаж Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Відомий кінорежисер та продюсер Алан Бадоєв представив свій новий фільм "Довга Доба" на допрем'єрному показі. Подія привабила безліч знаменитостей української культури та розваг, включаючи учасників "Євробачення", а також Ганну Трінчер, Олю Полякову та Дмитра Гордона.

Найкращі моменти дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE

Читайте також:

Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва

Фільм "Довга Доба" — це документальна розповідь про життя України, заснована на 12 тисячах особистих історій громадян країни. Тривалістю о другій годині проєкт покликаний пролити світло на історичний шлях нації, прагнучи кращого майбутнього.

Кожну сцену картини зняли українці на особисті електронні пристрої, створюючи унікальний кінематографічний портрет життя, боротьби, прагнення до свободи, солідарності, а також героїзму українського народу.

Загалом матеріал фільму налічує 200 годин, з яких Бадоєв відібрав найбільш вражаючі та значущі моменти, що відображають суть боротьби та людські якості.

Основна мета Бадоєва полягала в тому, щоб глядачі відчули справжню єдність, адже, на його думку, єдина нація є непереможною.

"Фільм передає відчуття єдності. Я хочу, щоб світ побачив Україну як символ життя", — сказав режисер.

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зірки шоубізнесу відвідали допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" та поділилися своїми враженнями.

А сам Алан Бадоєв поділився, що метою фільму є показати глядачеві капсулу України, капсулу довгої доби, яка досі триває.