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Допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" — фоторепортаж Новини.LIVE

10 февраля 2024 15:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" — фоторепортаж Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известный кинорежиссер и продюсер Алан Бадоев представил свой новый фильм "Довга Доба" на допремьерном показе. Событие привлекло множество знаменитостей украинской культуры и развлечений, включая участников "Евровидения", а также Анну Тринчер, Олю Полякову и Дмитрия Гордона.

Самые трогательные моменты смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE

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Фильм "Довга Доба" Алана Бадоева

Фильм "Довга Доба" — это документальное повествование о жизни Украины, основанное на 12 тысячах личных историй граждан страны. Длительностью в два часа, проект призван пролить свет на исторический путь нации, стремясь к лучшему будущему.

Каждая сцена картины была снята украинцами на личные электронные устройства, создавая уникальный кинематографический портрет жизни, борьбы, стремления к свободе, солидарности, а также героизма украинского народа.

В общей сложности материал фильма насчитывает 200 часов, из которых Бадоев отобрал наиболее впечатляющие и значимые моменты, отражающие суть борьбы и человеческие качества.

Основная цель Бадоева заключалась в том, чтобы зрители почувствовали настоящее единство, ведь, по его мнению, единая нация является непобедимой.

"Фильм передает ощущение единства. Я хочу, чтобы мир увидел Украину как символ жизни", — поделился режиссер.

Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
Допремьерный показ фильма “Довга Доба”
Допремьерный показ фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Напомним, звезды шоу-бизнеса посетили допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" и поделились своими впечатлениями.

А сам Алан Бадоев поделился, что целью фильма является показать зрителю капсулу Украины, капсулу длинных суток, которые до сих пор продолжаются.

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