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Дружина ексхолостяка Михайлюка розповіла, чи повернуться вони в Україну

18 лютого 2024 12:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дружина ексхолостяка Михайлюка розповіла, чи повернуться вони в Україну
Дружина Макса Михайлюка — Дар'я Хлистун. Фото: instagram.com/dasha_khlystun_
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Дружина героя 10 сезону шоу "Холостяк", пілота Макса Михайлюка, Дарина Хлистун відповіла на питання щодо їхнього повернення на Батьківщину. Зараз родина мешкає у Канаді, а дівчина 6-го лютого народила другу дитину.

Планами поділилася у своєму Instagram

Змирилися з ситуацією

Модель і дружина ексхолостяка, пілота Макса Михайлюка, яка нещодавно народила хлопчика Дімітра, відповідала на питання підписників в Instagram і розповіла, чи збираються вони повертатися в Україну. 

Родина виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення з маленькою донькою Аріаною. Помігрувавши Європою, Максим і Дарина з донькою оселилися в Онтаріо в Канаді, де вже встигли народити другу дитину 6-го лютого Хлистун стала мамою ще і хлопчика.

 

Дружина ексхолостяка Михайлюка розповіла, чи повернуться вони в Україну - фото 1
Скриншот зі сторіс instagram.com/dasha_khlystun_

"Я була дуже довго в стані: "От-от ми повернемось додому". Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно "пустимо коріння" в іншій країні", — поділилася дівчина в сторіс. 

У новій країні Дарина, як і раніше, працює моделлю, а Максим — пілотом. Чоловік часто отримує хейт з боку українців через те, що виїхав, замість того, щоб долучитися до ЗСУ, враховуючи його професію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дарина вагітна вдруге. Також ми повідомляли, що вона змінилася до невпізнання.

Канада
діти
шоу Холостяк
Максим Михайлюк
Дарина Хлистун
модель
українські зірки

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