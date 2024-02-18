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Жена экс-холостяка Михайлюка рассказала, вернутся ли они в Украину

18 февраля 2024 12:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Жена эксхолостяка Михайлюка рассказала, вернутся ли они в Украину
Жена Макса Михайлюка - Дарья Хлыстунinstagram.com/dasha_khlystun_
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Жена героя 10 сезона шоу "Холостяк", пилота Макса Михайлюка, Дарья Хлыстун ответила на вопрос их возвращения на Родину. Сейчас семья проживает в Канаде, а девушка 6 февраля родила второго ребенка.

Планами поделилась в своем Instagram.

Смирились с ситуацией

Модель и жена экс-холостяка, пилота Макса Михайлюка, которая недавно родила мальчика Димитра, ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, собираются ли они возвращаться в Украину.

Семья уехала из Украины в начале полномасштабного вторжения с маленькой дочерью Арианой. Помигрировав по Европе, Максим и Дарья с дочерью поселились в Онтарио в Канаде, где уже успели родить второго ребенка 6 февраля Хлыстун стала мамой еще и мальчика.

 

Жена экс-холостяка Михайлюка рассказала, вернутся ли они в Украину - фото 1
Скриншот со сторис instagram.com/dasha_khlystun_

"Я была очень долго в состоянии: "Вот-вот мы вернемся домой". Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украину и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком. Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", — поделилась девушка в сторис.

В новой стране Дарья по-прежнему работает моделью, а Максим – пилотом. Мужчина часто получает хейт со стороны украинцев из-за того, что уехал, вместо того, чтобы присоединиться к ВСУ, учитывая его профессию.

Напомним, ранее мы писали, что Дарья беременна во второй раз. Также мы сообщали, что она изменилась до неузнаваемости.

Канада
дети
шоу Холостяк
Максим Михайлюк
Дарья Хлыстун
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украинские звезды

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