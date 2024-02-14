З названим сином Мірошниченків сталася біда — як відреагували батьки

Інна Мірошниченко біля новорічної локації. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна поділилася зворушливими сімейними кадрами. Жінка показала себе зі своїм коханим і з усиновленою дитиною, а також розповіла про складнощі виховання маленького названого сина Марселя.

Відповідними кадрами Інна Мірошниченко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Інна Мірошниченко про виховання названого сина

Дружина Мірошниченка зараз проходить повторне навчання у школі усиновлювачів, адже не так давно до її сім’ї потрапив маленький хлопчик з дитячого будинку. Інна зізнається, що на початку, коли вони з Тімуром тільки взяли дитину, все було зовсім іншим, адже тоді було багато знань у голові.

"Коли Марсель потрапив до нас, в голові була купа знань. Все дуже доречне. Але було важко виокремити з цього масиву конкретний ключ. Зараз я слухаю лекцію і вже бачу сина. Бачу, ЧОМУ так, і головне — ЩО робити. Приходжу додому і розумію, що лише зараз ці знання допомагають. Лише по другому колу", — каже Інна Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною Інною та усиновленою дитиною. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Жінка каже, що, виявляється, вона зовсім не знає минулого життя і досвіду свого дворічного сина, а будь-яка річ може відправити його до "пекла, з якого його виривають". Інна розповіла про одну ситуацію, яка сталася з ними під час поїздки потягом.

"Абсолютно раптово в секунду щось віднесло дитину кудись далеко, де нас немає. Це така істерика, яку зрозуміти лише тим, хто проживає аналогічний досвід. Бо, на щастя, діти в сім’ях таке не покажуть. Я теж плакала. Заспокоювала в темряві, а сама плакала. Бо так боліло, що воно може бути з ним завжди. Що якась порожнеча, страх можуть час від часу тягнути його в прірву", — також додала дружина Тімура Мірошниченка.

Інна і Тімур Мірошниченко зі своїм названим сином Марселем. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про сім’ю Мірошниченків

Тімур Мірошниченко одружився зі своєю коханою у 2018 році, після чого в них народилася донечка Мія і син Марк. Минулого року вони взяли маленького Марселя з дитячого будинку, який став третім в їхній сім’ї.

Тімур Мірошниченко зі своєю коханою і трьома дітьми. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Тімура Мірошниченка звернулася до співачки Наталії Могилевської через усиновлених дітей.

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