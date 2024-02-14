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Жена Мирошниченко указала на сложности воспитания приемного сына

14 февраля 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
С приемным сыном Мирошниченко случилась беда — как отреагировали родители
Инна Мирошниченко возле новогодней локации. Фото: Instagram Инны Мирошниченко
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась трогательными семейными кадрами. Женщина показала себя со своим возлюбленным и усыновленным ребенком, а также рассказала о сложностях воспитания маленького приемного сына Марселя.

Соответствующими кадрами Инна Мирошниченко поделилась на своей странице в Instagram.

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Инна Мирошниченко о воспитании приемного сына

Жена Мирошниченко сейчас проходит повторное обучение в школе усыновителей, ведь недавно в ее семью попал маленький мальчик из детского дома. Инна признается, что в начале, когда они с Тимуром только взяли ребенка, все было совсем другим, ведь тогда было много знаний в голове.

"Когда Марсель попал к нам, в голове была куча знаний. Все очень уместно. Но было трудно выделить из этого массива конкретный ключ. Сейчас я слушаю лекцию и уже вижу сына. Вижу, ПОЧЕМУ так, и главное — ЧТО делать. Прихожу домой и понимаю, что только сейчас эти знания помогают. Только по второму кругу", — говорит Инна Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко со своей женой Инной и усыновленным ребенком
Тимур Мирошниченко со своей женой Инной и усыновленным ребенком. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Женщина говорит, что, оказывается, она совсем не знает прошлой жизни и опыта своего двухлетнего сына, а любая вещь может отправить его в "ад, из которого его вырывают". Инна рассказала об одной ситуации, которая произошла с ними во время поездки на поезде.

"Абсолютно внезапно в секунду что-то унесло ребенка куда-то далеко, где нас нет. Это такая истерика, которую понять только тем, кто проживает аналогичный опыт. Потому что, к счастью, дети в семьях такое не покажут. Я тоже плакала. Успокаивала в темноте, а сама плакала. Потому что так болело, что оно может быть с ним всегда. Что какая-то пустота, страх могут время от времени тянуть его в пропасть", — также добавила жена Тимура Мирошниченко.

Публикация со страницы Инны Мирошниченко
Инна и Тимур Мирошниченко со своим приемным сыном Марселем. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о семье Мирошниченко

Тимур Мирошниченко женился на своей любимой в 2018 году, после чего у них родилась дочь Мия и сын Марк. В прошлом году они взяли маленького Марселя с детского дома, который стал третьим в их семье.

Тимур Мирошниченко со своей любимой и тремя детьми
Тимур Мирошниченко со своей любимой и тремя детьми. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена Тимура Мирошниченко обратилась к певице Наталие Могилевской из-за усыновленных детей.

Раньше мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко нежно обратился к своему старшему сыну.

Также мы сообщали о том, что Инна Мирошниченко рассказала о своем выкидыше.

шоу-бизнес
украинские звезды
Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко

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