Дружина номінанта на премію Оскар вистрибнула з балкона готельного номера

Голлівудський продюсер Бредлі Томас та його дружина Ізабель. Фото: Twitter/El4toPODERmx

В родині продюсера стрічки "Вбивці квіткової повні", яка претендує на десять статуеток премії "Оскар", сталося горе. Дружина Бредлі Томаса наклала на себе руки. Жінка вистрибнула з балкона готельного номера в одному з районів Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє видання People.

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Самогубство дружини голлівудського продюсера

В онлайн-записах відділу судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес зазначається, що смерть 39-річної Ізабель сталася через самогубство, а в списку причин — "численні травматичні ушкодження".

Томас та Ізабель (уроджена Лоуренс) протягом багатьох років разом відвідували голлівудські події та прем’єри на червоних доріжках. Востаннє вони позували разом на чаюванні премії BAFTA 13 січня в Беверлі-Гіллз. Голлівудський продюсер тепер сам виховує двох дітей.

Готель, з балкона якого вистрибнула Ізабель. Фото: Twitter/nypost

Окрім стрічки "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро, Бредлі Томас також був продюсером таких фільмів, як "Щось про Мері", "Милий Гел", "Перевал Голла" та фільму Клінта Іствуда "Мул" 2018 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Мартін Скорсезе не дивиться свої фільми у кінотеатрах. Також ми розповідали, що модель Жизель Бюндхен втратила найріднішу людину.