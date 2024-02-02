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Жена номинанта на премию Оскар выпрыгнула с балкона гостиничного номера

2 февраля 2024 22:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Жена номинанта на премию Оскар выпрыгнула с балкона гостиничного номера
Голливудский продюсер Брэдли Томас и его жена Изабель. Фото: Twitter/El4toPODERmx
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В семье продюсера ленты "Убийцы цветочной луны", претендующей на десять статуэток премии "Оскар", случилось горе. Жена Брэдли Томаса покончила с собой. Женщина выпрыгнула с балкона гостиничного номера в одном из районов Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает издание People.

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В онлайн-записях отдела судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес отмечается, что смерть 39-летней Изабель произошла в следствии самоубийства, а в списке причин — "многочисленные травматические повреждения".

Томас и Изабель (урожденная Лоуренс) много лет вместе посещали голливудские события и премьеры на красных дорожках. В последний раз они позировали вместе на чаепитии премии BAFTA 13 января в Беверли-Хиллз. Голливудский продюсер теперь сам воспитывает двоих детей.

Отель, с балкона которого выпрыгнула Изабель. Фото: Twitter/nypost

Кроме ленты "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, Брэдли Томас также был продюсером таких фильмов, как "Что-то о Мэри", "Милый Хэл", "Перевал Холла" и фильма Клинта Иствуда "Мул" 2018 года.

Ранее мы писали, почему Мартин Скорсезе не смотрит свои фильмы в кинотеатрах. Также мы рассказывали, что модель Жизель Бюндхен потеряла самого родного человека.

смерть
Голливуд
самоубийство
зарубежные звезды

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