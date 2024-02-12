Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото
23-річна дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — розповіла, як у неї зав'язалися стосунки з ведучим і як вона ставилася до того, що він був на той час одружений.
Про це розповіла відповідаючи на питання підписників в Instagram.
"Морозилася" через різницю у віці
Катерина Полтавська відверто відповіла своїм прихильникам про те, як починалися їхні стосунки з Володимиром Остапчуком.
Виявилося, що їхнє спілкування почалося в Instagram і у переписці ведучий покликав дівчину на зустріч, а вона погодилася.
"Ніхто з нас не сприймав це як побачення. Просто дружня вечеря. Ми проговорили годин п'ять. У кінці вже було розуміння, що ми не будемо дружити", — розповіла Катерина.
Проте, після зустрічі Полтавська не одразу відповіла Остапчуку взаємністю, адже мала деякі сумніви.
"Я після цієї зустрічі морозилася деякий час, тому що мене бентежила різниця в віці. Потім я погодилася на другу зустріч. Він дав мені на ній ключі від квартири. На наступний день я запропонувала приготувати йому суп (з козирів зайшла). Приїхала, поки він був на зйомках, до нього. І більше не повернулася додому", — пригадала дівчина.
Прихильників хвилювало питання, чи не турбовало її на той момент, що Володимир і досі був в офіційному шлюбі з Христиною Горняк. Катя різко відповіла.
"Ну звідки ви взяли цю інформацію? Він був вже офіційно розлученим. Ми вже скоро як 1,5 роки разом, а ви цією фігнею страждаєте", — написала Полтавська.
Цікаво, що свою річницю Володимир і Катерина святкують 4-го жовтня, у цю саму дату Горняк святкує день розлучення з Остапчуком.
Також Полтавська, яка часто публікує напівоголені фото, розповіла як до цього ставиться її чоловік. Виявилося, що деякі публікації він вважає вульгарними, проте вона його переконує, що вони гарні.
Дівчина і зараз показала архівне оголене фото, на якому ще важить на п'ять кілограмів більше ніж зараз.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років. А також, що вона відкрила власний салон краси та розсекретила своє гасло.
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