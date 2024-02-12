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Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото

12 лютого 2024 14:50
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото
Катерина Полтавська та Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

23-річна дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — розповіла, як у неї зав'язалися стосунки з ведучим і як вона ставилася до того, що він був на той час одружений. 

Про це розповіла відповідаючи на питання підписників в Instagram.

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Катерина Полтавська відверто відповіла своїм прихильникам про те, як починалися їхні стосунки з Володимиром Остапчуком. 

Виявилося, що їхнє спілкування почалося в Instagram і у переписці ведучий покликав дівчину на зустріч, а вона погодилася. 

 

Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото - фото 1
Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"Ніхто з нас не сприймав це як побачення. Просто дружня вечеря. Ми проговорили годин п'ять. У кінці вже було розуміння, що ми не будемо дружити", — розповіла Катерина.

Проте, після зустрічі Полтавська не одразу відповіла Остапчуку взаємністю, адже мала деякі сумніви. 

"Я після цієї зустрічі морозилася деякий час, тому що мене бентежила різниця в віці. Потім я погодилася на другу зустріч. Він дав мені на ній ключі від квартири. На наступний день я запропонувала приготувати йому суп (з козирів зайшла). Приїхала, поки він був на зйомках, до нього. І більше не повернулася додому", — пригадала дівчина. 

Прихильників хвилювало питання, чи не турбовало її на той момент, що Володимир і досі був в офіційному шлюбі з Христиною Горняк. Катя різко відповіла. 

 

Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото - фото 2
Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"Ну звідки ви взяли цю інформацію? Він був вже офіційно розлученим. Ми вже скоро як 1,5 роки разом, а ви цією фігнею страждаєте", — написала Полтавська. 

Цікаво, що свою річницю Володимир і Катерина святкують 4-го жовтня, у цю саму дату Горняк святкує день розлучення з Остапчуком. 

Також Полтавська, яка часто публікує напівоголені фото, розповіла як до цього ставиться її чоловік. Виявилося, що деякі публікації він вважає вульгарними, проте вона його переконує, що вони гарні. 

 

Дружина Остапчука розповіла про їхнє знайомство — показала переписки і оголені фото - фото 3
Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Дівчина і зараз показала архівне оголене фото, на якому ще важить на п'ять кілограмів більше ніж зараз. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Остапчука розповіла чого боїться після 40 років. А також, що вона відкрила власний салон краси та розсекретила своє гасло. 

Володимир Остапчук
роман
Зіркове розлучення
українські зірки
Катерина Полтавська

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