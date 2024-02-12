Жена Остапчука рассказала об их знакомстве — показала переписки и обнаженные фото
23-летняя жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — рассказала, как у нее завязались отношения с ведущим и как она относилась к тому, что он был в то время женат.
Об этом рассказала отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
"Морозилась" из-за разницы в возрасте
Екатерина Полтавская откровенно ответила своим поклонникам о том, как начинались их отношения с Владимиром Остапчуком.
Оказалось, что общение началось в Instagram и в переписке ведущий позвал девушку на встречу, а она согласилась.
"Никто из нас не воспринимал это как свидание. Просто дружеский ужин. Мы проговорили часов пять. В конце уже было понимание, что мы не будем дружить", — рассказала Екатерина.
Однако после встречи Полтавская не сразу ответила Остапчуку взаимностью, ведь имела некоторые сомнения.
"Я после этой встречи морозилась некоторое время, потому что меня смущала разница в возрасте. Потом я согласилась на вторую встречу. Он дал мне на ней ключи от квартиры. На следующий день я предложила приготовить ему суп (с козырей зашла). Приехала пока он был на съемках, к нему. И больше не вернулась домой", — вспомнила девушка.
Подписчиков волновал вопрос, не беспокоило ли ее на тот момент, что Владимир был в официальном браке с Кристиной Горняк. Катя резко ответила.
"Ну откуда вы взяли эту информацию? Он был уже официально разведен. Мы уже скоро как 1,5 года вместе, а вы этой фигней страдаете", — написала Полтавская.
Интересно, что свою годовщину Владимир и Екатерина празднуют 4 октября, в эту дату Горняк празднует день развода с Остапчуком.
Также Полтавская, которая часто публикует полуобнаженные фото, рассказала как к этому относится ее муж. Оказалось, что некоторые публикации он считает вульгарными, однако она его убеждает, что они хороши.
Девушка и сейчас показала архивное обнаженное фото, на котором еще весит на пять килограммов больше чем сейчас.
Напомним, ранее мы писали, что жена Остапчука рассказала, чего боится после 40 лет. А также, что она открыла собственный салон красоты и рассекретила свой лозунг.
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