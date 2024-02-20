Дружину Алека Болдвіна розкритикували за методи виховання
Дружину актора Алека Болдвіна Гіларію розкритикували за те, що вона дозволила своїй 10-річній дочці Кармен нанести макіяж на все обличчя під час веселої вечірки. Фото дівчинки з'явилось у соціальній мережі.
Про це пише Daily Mail.
Гіларія Болдвін потрапила під хвилю хейту
Після того як дружина Алека Болдвіна поділилася фото зі своєю маленькою донькою в Instagram, мама семи дітей зазнала критики в Інтернеті. Не всі зрозуміли методи виховання мами.
"Вечір веселощів з моєю першою дитиною…вона зробила нам обом макіяж. Як швидко вони стають дорослими і як дивовижно надихатися ними. Кармен, ти така особлива душа...так само, як і твої брати і сестри...всі унікальні та однаково неймовірні", — підписала вона зображення.
За кілька хвилин коментатори почали зважувати, чи доречно такій маленькій дитині експериментувати з макіяжем.
"Чи вона не занадто юна для макіяжу?"
"Чому ці знаменитості змушують своїх дітей виглядати такими дорослими. Навіщо весь цей макіяж??"
"Вона дитина. Будь ласка!" — коментують в мережі.
Знайшлись і ті, хто став на захист жінки:
"З макіяжем або без, причина, чому ця красива дівчина стоїть гордо біля своєї мами, полягає в тому, що вони чудові батьки, які дозволяють їй досліджувати та бути собою", — зазначив підписник.
Пізніше Гіларія розповіла у своєму Instagram Story, що вона "завжди дозволяла своїй" дочці "грати з макіяжем".
Це не перший випадок, коли Гіларія зазнала критики за те, що дозволила Кармен приміряти її гардероб та макіяж. Ще в 2022 році мама отримала негативну реакцію після того, як поділилася фотографіями Кармен з яскраво-червоною помадою, рум’янами та димчасто-сірими тінями для повік напередодні її дев’ятого дня народження.
Кармен — найстарша з дітей Гіларії та Алека. Також вони молодших дітей: Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо, Марію та Іларію.
Крім того, Алек Болдвін також має доньку Айрланд Болдуін, 28 років, від колишньої дружини Кім Бейсінгер.
Нагадаємо, Алеку Болдвіну висунули нові звинувачення.
Раніше Алек Болдвін вперше вийшов в люди після повторного звинувачення.
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