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Дружину Алека Болдвіна розкритикували за методи виховання

20 лютого 2024 08:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружину Алека Болдвіна розкритикували за методи виховання
Дружина Алека Болдвіна Гіларія Болдвін з родиною. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружину актора Алека Болдвіна Гіларію розкритикували за те, що вона дозволила своїй 10-річній дочці Кармен нанести макіяж на все обличчя під час веселої вечірки. Фото дівчинки з'явилось у соціальній мережі.

Про це пише Daily Mail.

Гіларія Болдвін потрапила під хвилю хейту

Після того як дружина Алека Болдвіна поділилася фото зі своєю маленькою донькою в Instagram, мама семи дітей зазнала критики в Інтернеті. Не всі зрозуміли методи виховання мами.

 

Дружина Алека Болдвіна Гіларія з дочкою. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Дружина Алека Болдвіна Гіларія з дочкою. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

"Вечір веселощів з моєю першою дитиною…вона зробила нам обом макіяж. Як швидко вони стають дорослими і як дивовижно надихатися ними. Кармен, ти така особлива душа...так само, як і твої брати і сестри...всі унікальні та однаково неймовірні", — підписала вона зображення.

За кілька хвилин коментатори почали зважувати, чи доречно такій маленькій дитині експериментувати з макіяжем.

"Чи вона не занадто юна для макіяжу?"

"Чому ці знаменитості змушують своїх дітей виглядати такими дорослими. Навіщо весь цей макіяж??"

"Вона дитина. Будь ласка!" — коментують в мережі.

Знайшлись і ті, хто став на захист жінки:

"З макіяжем або без, причина, чому ця красива дівчина стоїть гордо біля своєї мами, полягає в тому, що вони чудові батьки, які дозволяють їй досліджувати та бути собою", — зазначив підписник.

 

Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
Гіларію Болдвін розкритикували за макіяж доньки. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Пізніше Гіларія розповіла у своєму Instagram Story, що вона "завжди дозволяла своїй" дочці "грати з макіяжем".

Це не перший випадок, коли Гіларія зазнала критики за те, що дозволила Кармен приміряти її гардероб та макіяж. Ще в 2022 році мама отримала негативну реакцію після того, як поділилася фотографіями Кармен з яскраво-червоною помадою, рум’янами та димчасто-сірими тінями для повік напередодні її дев’ятого дня народження.

Кармен — найстарша з дітей Гіларії та Алека. Також вони молодших дітей: Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо, Марію та Іларію.

Крім того, Алек Болдвін також має доньку Айрланд Болдуін, 28 років, від колишньої дружини Кім Бейсінгер.

Нагадаємо, Алеку Болдвіну висунули нові звинувачення.

Раніше Алек Болдвін вперше вийшов в люди після повторного звинувачення.

Алек Болдвін
закордонні зірки
хейт
зірки

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