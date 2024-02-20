Супругу Алека Болдвина раскритиковали за методы воспитания

Супруга Алека Болдуина Хилария Болдуин с семьей. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Супругу актера Алека Болдуина Хиларию раскритиковали за то, что она позволила своей 10-летней дочери Кармен нанести макияж на все лицо во время веселой вечеринки. Фото девочки появилось в социальной сети.

Об этом пишет Daily Mail.

Хилария Болдуин попала под волну хейта

После того, как супруга Алека Болдуина поделилась фото со своей маленькой дочерью в Instagram, мама семи детей подверглась критике в Интернете. Не все поняли ее методы воспитания.

Супруга Алека Болдуина Хилария с дочерью. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

"Вечер веселья с моим первым ребенком…она сделала нам обоим макияж. Как быстро они становятся большими, и как удивительно вдохновляться ими. Кармен, ты такая особенная душа...так же, как и твои братья и сестры...все уникальны и все равно невероятны", — подписала она изображение.

Через несколько минут комментаторы начали комментировать, уместно ли такому маленькому ребенку экспериментировать с макияжем.

"Не слишком ли юна для макияжа?".

"Почему эти знаменитости заставляют своих детей выглядеть такими взрослыми. Зачем весь этот макияж??".

"Она ребенок. Пожалуйста!", – комментируют в сети.

Нашлись и те, кто встал на защиту женщины:

"С макияжем или без, причина, почему эта красивая девочка стоит гордо со своей мамой, заключается в том, что они прекрасные родители, позволяющие ей исследовать и быть собой", — отметил подписчик.

Хиларию Болдвин раскритиковали за макияж дочери. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Хиларию Болдвин раскритиковали за макияж дочери. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Хиларию Болдвин раскритиковали за макияж дочери. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Хиларию Болдвин раскритиковали за макияж дочери. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Позже Хилария рассказала в своем Instagram Story, что она "всегда позволяла своей "дочке" играть с макияжем".

Это не первый случай, когда Хилария подверглась критике за то, что позволила Кармен примерить ее гардероб и макияж. Еще в 2022 году мама получила негативную реакцию после того, как поделилась фотографиями Кармен с алой помадой, румянами и дымчато-серыми тенями для век накануне ее девятого дня рождения.

Кармен — старшая из детей Хиларии и Алека. Также они имеют младших детей: Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Мария и Иллария.

Кроме того, Алек Болдуин также имеет дочь Айрланд Болдуин, 28 лет, от бывшей супруги Ким Бейсингер.

Напомним, Алеку Болдуину выдвинули новые обвинения.

Ранее Алек Болдвин впервые вышел в люди после повторного обвинения.