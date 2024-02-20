Супругу Алека Болдвина раскритиковали за методы воспитания
Супругу актера Алека Болдуина Хиларию раскритиковали за то, что она позволила своей 10-летней дочери Кармен нанести макияж на все лицо во время веселой вечеринки. Фото девочки появилось в социальной сети.
Об этом пишет Daily Mail.
Хилария Болдуин попала под волну хейта
После того, как супруга Алека Болдуина поделилась фото со своей маленькой дочерью в Instagram, мама семи детей подверглась критике в Интернете. Не все поняли ее методы воспитания.
"Вечер веселья с моим первым ребенком…она сделала нам обоим макияж. Как быстро они становятся большими, и как удивительно вдохновляться ими. Кармен, ты такая особенная душа...так же, как и твои братья и сестры...все уникальны и все равно невероятны", — подписала она изображение.
Через несколько минут комментаторы начали комментировать, уместно ли такому маленькому ребенку экспериментировать с макияжем.
"Не слишком ли юна для макияжа?".
"Почему эти знаменитости заставляют своих детей выглядеть такими взрослыми. Зачем весь этот макияж??".
"Она ребенок. Пожалуйста!", – комментируют в сети.
Нашлись и те, кто встал на защиту женщины:
"С макияжем или без, причина, почему эта красивая девочка стоит гордо со своей мамой, заключается в том, что они прекрасные родители, позволяющие ей исследовать и быть собой", — отметил подписчик.
Позже Хилария рассказала в своем Instagram Story, что она "всегда позволяла своей "дочке" играть с макияжем".
Это не первый случай, когда Хилария подверглась критике за то, что позволила Кармен примерить ее гардероб и макияж. Еще в 2022 году мама получила негативную реакцию после того, как поделилась фотографиями Кармен с алой помадой, румянами и дымчато-серыми тенями для век накануне ее девятого дня рождения.
Кармен — старшая из детей Хиларии и Алека. Также они имеют младших детей: Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Мария и Иллария.
Кроме того, Алек Болдуин также имеет дочь Айрланд Болдуин, 28 лет, от бывшей супруги Ким Бейсингер.
Напомним, Алеку Болдуину выдвинули новые обвинения.
Ранее Алек Болдвин впервые вышел в люди после повторного обвинения.
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