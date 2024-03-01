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Дурнєв принизив Івлєєву за підтримку Путіна після голої вечірки

1 березня 2024 11:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Гола вечірка Івлєєвої — Дурнєв розповів, як російська блогерка підтримала Путіна
Український блогер Олексій Дурнєв на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор, ведучий і продюсер Олексій Дурнєв висловився про російську блогерку Настю Івлєєву. Зокрема, один з найпопулярніших ведучих України висміяв дівчину за поїздку на Донбас і за те, що вона написала під час виступу Путіна.

Про це Олексій Дурнєв розповів на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.—

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Олексій Дурнєв про Настю Івлєєву

Відомий український блогер зазначив, що Настя Івлєєва намагається вибачитися перед росіянами за одну вечірку, яку вона не так давно влаштовувала. За словами Дурнєва, російська блогерка навіть їздила на Донбас, намагаючись "відбілити" репутацію після цього заходу, проте, місцеві були незадоволені цим.

"Після голої вечірки Настя Івлєєва вже не знає, як вибачитися перед старими ан*нистами в Кремлі. Вже облизала всі ботинки, а ефекту — нуль. Вона навіть намагалася поїхати на Донбас, але місцеві заборонили їй показувати свого брехливого носа і сказали, що "Донбас тобі — не пральна машина", — зазначив Олексій Дурнєв.

До того ж блогер зазначив, що Івлєєва пішла далі та під час виступу Путіна написала у своїй соцмережі, як вона підтримує президента Росії. До речі, Дурнєв заявив, що раніше Івлєєва була проти повномасштабного вторгнення. 

"Після того, як Путін дві години бубнів у посланні до народу, Настя написала в Telegram допис, як вона підтримує цього людожера. Здається, тільки що на наших очах Настя поставила світовий рекорд з найглибшого м*нету в історії. А раніше вона була проти війни", — також додав український блогер.

Публікація зі сторінки Олексія Дурнєва
Ведучий Олексій Дурнєв про російську блогерку Настю Івлєєву. Фото: скриншот з Instagram

"Гола" вечірка Насті Івлєєвої

Наприкінці минулого року російська блогерка Настя Івлєєва влаштувала гучну вечірку в клубі, де гості мали бути максимально оголеними. На захід прийшов співак Філіп Кіркоров, ведуча Ксенія Собчак, співачки Глюкоза і Лоліта, артист Діма Білан та інші. 

Ця вечірка викликала суспільне обурення, тому після заходу всі зірки одразу ж вибачилися.

Проте в Росії почали скасовувати концерти артистів, а саму Івлєєву оштрафували за цей захід. Тому блогерка вирушила на Донбас, намагаючись вибачитися перед суспільством, але це їй не допомогло. 

Допис Насті Івлєєвої в Telegram

Під час звернення президента РФ Путіна до росіян блогерка вирішила висловити свою підтримку йому і написала один допис на своєму каналі. 

"Цього року вперше дивилася послання президента. Останні місяці я намагаюся поринути та розібратися в багатьох питаннях, яким раніше не приділяла уваги. Ініціативи та проєкти, які були озвучені, у мене щиро відгукуються, і я знаю, що піду за них голосувати", — написала Настя Івлєєва.

Скриншот з каналу Насті Івлєєвої
Звернення Насті Івлєєвої стосовно виступу Путіна. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що український блогер Олексій Дурнєв зізнався, як на нього вплинула війна. 

Раніше ми розповідали про те, що блогер Олексій Дурнєв зізнався, чому в нього вже десять років немає стосунків. 

Також ми повідомляли про те, що блогер і ведучий Олексій Дурнєв розповів неочікувану правду про "Нову пошту".

Настя Івлєєва
Олексій Дурнєв
шоу-бізнес
українські зірки

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