Голая вечеринка Ивлеевой — Дурнев рассказал, как российский блогер поддержала Путина

Украинский блогер Алексей Дурнев на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, ведущий и продюсер Алексей Дурнев высказался о российском блогере Насте Ивлеевой. В частности, один из самых популярных ведущих Украины высмеял девушку за поездку на Донбасс и за то, что она написала во время выступления Путина.

Об этом Алексей Дурнев рассказал на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Известный украинский блогер отметил, что Настя Ивлеева пытается извиниться перед россиянами за одну вечеринку, которую она недавно устраивала. По словам Дурнева, российский блогер даже ездила на Донбасс, пытаясь "отбелить" репутацию после этого мероприятия, однако, местные были недовольны этим.

"После голой вечеринки Настя Ивлеева уже не знает, как извиниться перед старыми ан*нистами в Кремле. Уже облизала все ботинки, а эффекта — ноль. Она даже пыталась поехать на Донбасс, но местные запретили ей показывать свой лживый нос и сказали, что "Донбасс тебе — не стиральная машина"", — отметил Алексей Дурнев.

К тому же блогер отметил, что Ивлеева пошла дальше и во время выступления Путина написала в своей соцсети, как она поддерживает президента России. Кстати, Дурнев заявил, что ранее Ивлеева была против полномасштабного вторжения.

"После того, как Путин два часа бубнил в послании к народу, Настя написала в Telegram сообщение, как она поддерживает этого людоеда. Кажется, только что на наших глазах Настя поставила мировой рекорд по самому глубокому м*нету в истории. А раньше она была против войны", — также добавил украинский блогер.

Ведущий Алексей Дурнев о российском блогере Насте Ивлеевой. Фото: скриншот из Instagram

"Голая" вечеринка Насти Ивлеевой

В конце прошлого года российский блогер Настя Ивлеева устроила громкую вечеринку в клубе, где гости должны были быть максимально обнаженными. На мероприятие пришел певец Филипп Киркоров, ведущая Ксения Собчак, певицы Глюкоза и Лолита, артист Дима Билан и другие.

Эта вечеринка вызвала общественное возмущение, поэтому после мероприятия все звезды сразу же извинились.

Однако в России начали отменять концерты артистов, а саму Ивлееву оштрафовали за это мероприятие. Поэтому блогер отправилась на Донбасс, пытаясь извиниться перед обществом, но это ей не помогло.

Сообщение Насти Ивлеевой в Telegram

Во время обращения президента РФ Путина к россиянам блогер решила выразить свою поддержку ему и написала одно сообщение на своем канале.

"В этом году впервые смотрела послание президента. Последние месяцы я пытаюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать", — написала Настя Ивлеева.

Обращение Насти Ивлеевой по поводу выступления Путина. Фото: скриншот с Telegram

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