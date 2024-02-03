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Джамала вагітна втретє

3 лютого 2024 15:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Джамала вагітна втретє
Співачка Джамала з синами. Фото: instagram.com/jamalajaaa
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Джамала поділилася з шанувальниками радісною новиною. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов знову стануть батьками.

Про це стало відомо в Instagram артистки.

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Для Джамали це буде третя дитина. Співачка опублікувала світлину, на якій сидить у кріслі і ніжно обіймає животик.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

"При надії. Це настільки глибоко…і зараз зовсім інакше це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" — прокоментувала Джамала.

Артистку почали вітати фоловери, серед яких і її відомі колеги:

"Який кайф! Сил тобі і малявці!" — побажала співачка MamaRika.

"Щирі вітання! Чудова новина", — коментує Наталка Карпа.

"Вітаю! Це прекрасно!" — написав Влад Дарвін.

У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — 5-річий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

Нагадаємо, стало відомо, що танцівник Женя Кот вперше стане батьком. 

Раніше Лілія Ребрик розповіла, як протікає її вагітність у 42 роки.

Джамала
вагітність
українські зірки
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