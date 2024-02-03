Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Джамала беременна в третий раз arrow

Джамала беременна в третий раз

3 февраля 2024 15:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Джамала беременна в третий раз
Певица Джамала с сыновьями. Фото: instagram.com/jamalajaaa
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда и ее супруг Бекир Сулейманов снова станут родителями.

Об этом стало известно в Instagram артистки.

Читайте также:

У певицы уже есть двое сыновей

Для Джамалы это будет третий ребенок. Певица опубликовала фотографию, на которой сидит в кресле и нежно обнимает животик.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

"В ожидании. Это настолько глубоко…и сейчас совсем иначе это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" — прокомментировала Джамала.

Артистку начали поздравлять фолловеры, среди которых и ее известные коллеги:

"Какой кайф! Сил тебе и малышу!" — пожелала певица MamaRika.

"Искренние поздравления! Великолепная новость", — комментирует Наталка Карпа.

"Привет! Это прекрасно!" — написал Влад Дарвин.

У исполнительницы и ее мужа Бекира Сулейманова двое общих сыновей — 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Напомним, стало известно, что танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как протекает ее беременность в 42 года.

Джамала
беременность
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме