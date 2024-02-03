Джамала беременна в третий раз

Певица Джамала с сыновьями. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда и ее супруг Бекир Сулейманов снова станут родителями.

Об этом стало известно в Instagram артистки.

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У певицы уже есть двое сыновей

Для Джамалы это будет третий ребенок. Певица опубликовала фотографию, на которой сидит в кресле и нежно обнимает животик.

"В ожидании. Это настолько глубоко…и сейчас совсем иначе это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" — прокомментировала Джамала.

Артистку начали поздравлять фолловеры, среди которых и ее известные коллеги:

"Какой кайф! Сил тебе и малышу!" — пожелала певица MamaRika.

"Искренние поздравления! Великолепная новость", — комментирует Наталка Карпа.

"Привет! Это прекрасно!" — написал Влад Дарвин.

У исполнительницы и ее мужа Бекира Сулейманова двое общих сыновей — 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Напомним, стало известно, что танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.

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