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Джей Ло одягнула топ за 24 тисячі гривень від українського бренду

5 лютого 2024 16:01
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Джей Ло одягнула топ за 24 тисячі гривень від українського бренду
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Здається, Дженніфер Лопес майже повністю українізувалася. Нещодавно зірка випустила кліп, знятий українкою, в іншому знялася у сукні від українського дизайнера. А тепер з'явилася на телешоу у топі від того самого дизайнера — Івана Фролова. 

Про це він повідомив у своєму Instagram

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Дженніфер Лопес обирає українське

Дженніфер Лопес прийшла на ефір шоу Saturday Night Live, де наживо виконала пісню Can't Get Enough, кліп на яку зняла українська режисерка Тану Муїньо. У відео на цю пісню вона також була у сукні від українського бренду FROLOV. 

Для виступу обрала кроп-топ також від цього дизайнера. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Топ має вигляд білої блузи-безрукавки на гудзиках. Зроблена у формі перевернутого серця. На сайті бренду таку можна придбати за 24 тисячі гривень. 

 

Блуза Джей Ло на сайті бренду FROLOV

Джей Ло доповнила блузу чорними брюками з розрізами на бедрах, коротким жакетом та чоботами на підборах, ймовірно, бренду Christian Louboutin. 

Дизайнер Іван Фролов показав образ співачки підписникам, проте дехто з сумом підмітив, що зірка іноді обирає одяг від російських брендів. 

Нагадаємо, українська кліпмейкерка зняла яскравий кліп для Дженніфер Лопес

Також ми писали, що Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів. 

Дженіфер Лопес
мода
Іван Фролов
українські зірки
стиль
відомі бренди

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