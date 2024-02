Джей Ло одягнула топ за 24 тисячі гривень від українського бренду

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Здається, Дженніфер Лопес майже повністю українізувалася. Нещодавно зірка випустила кліп, знятий українкою, в іншому знялася у сукні від українського дизайнера. А тепер з'явилася на телешоу у топі від того самого дизайнера — Івана Фролова.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Читайте також:

Дженніфер Лопес обирає українське

Дженніфер Лопес прийшла на ефір шоу Saturday Night Live, де наживо виконала пісню Can't Get Enough, кліп на яку зняла українська режисерка Тану Муїньо. У відео на цю пісню вона також була у сукні від українського бренду FROLOV.

Для виступу обрала кроп-топ також від цього дизайнера.

Топ має вигляд білої блузи-безрукавки на гудзиках. Зроблена у формі перевернутого серця. На сайті бренду таку можна придбати за 24 тисячі гривень.

Блуза Джей Ло на сайті бренду FROLOV

Джей Ло доповнила блузу чорними брюками з розрізами на бедрах, коротким жакетом та чоботами на підборах, ймовірно, бренду Christian Louboutin.

Дизайнер Іван Фролов показав образ співачки підписникам, проте дехто з сумом підмітив, що зірка іноді обирає одяг від російських брендів.

Нагадаємо, українська кліпмейкерка зняла яскравий кліп для Дженніфер Лопес.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів.