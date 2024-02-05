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Джей Ло надела топ за 24 тысячи гривен от украинского бренда

5 февраля 2024 16:01
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Джей Ло надела топ за 24 тысячи гривен от украинского бренда
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Кажется, Дженнифер Лопес почти полностью украинизировалась. Недавно звезда выпустила клип, снятый украинкой, в другом снялась в платье от украинского дизайнера. А теперь появилась на телешоу в топе от того же дизайнера — Ивана Фролова.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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Дженнифер Лопес пришла на эфир шоу Saturday Night Live, где вживую исполнила песню Can't Get Enough, клип на которую сняла украинская режиссер Тана Муиньо. В видео на песню она также была в платье от украинского бренда FROLOV.

Для выступления выбрала кроп-топ от этого же дизайнера.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Топ имеет вид белой блузы-безрукавки на пуговицах. Сделан в форме перевернутого сердца. На сайте бренда такой можно приобрести за 24 тысячи гривен.

 

Блуза Джей Ло на сайте бренда FROLOV

Джей Ло дополнила блузу черными брюками с разрезами на бедрах, коротким жакетом и сапогами на каблуках, вероятно, бренда Christian Louboutin.

Дизайнер Иван Фролов показал образ певицы подписчикам, однако кое-кто с грустью подметил, что звезда иногда выбирает одежду и от российских брендов.

Напомним, украинская клипмейкер сняла яркий клип для Дженнифер Лопес.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес в Париже поразила образ с глубоким декольте и сотнями цветов.

Дженнифер Лопес
мода
Иван Фролов
украинские звезды
стиль
известные бренды

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