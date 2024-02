Джей Ло надела топ за 24 тысячи гривен от украинского бренда

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Кажется, Дженнифер Лопес почти полностью украинизировалась. Недавно звезда выпустила клип, снятый украинкой, в другом снялась в платье от украинского дизайнера. А теперь появилась на телешоу в топе от того же дизайнера — Ивана Фролова.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Дженнифер Лопес пришла на эфир шоу Saturday Night Live, где вживую исполнила песню Can't Get Enough, клип на которую сняла украинская режиссер Тана Муиньо. В видео на песню она также была в платье от украинского бренда FROLOV.

Для выступления выбрала кроп-топ от этого же дизайнера.

Топ имеет вид белой блузы-безрукавки на пуговицах. Сделан в форме перевернутого сердца. На сайте бренда такой можно приобрести за 24 тысячи гривен.

Блуза Джей Ло на сайте бренда FROLOV

Джей Ло дополнила блузу черными брюками с разрезами на бедрах, коротким жакетом и сапогами на каблуках, вероятно, бренда Christian Louboutin.

Дизайнер Иван Фролов показал образ певицы подписчикам, однако кое-кто с грустью подметил, что звезда иногда выбирает одежду и от российских брендов.

Напомним, украинская клипмейкер сняла яркий клип для Дженнифер Лопес.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес в Париже поразила образ с глубоким декольте и сотнями цветов.