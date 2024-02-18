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Ексдружина Кличка оголилась для звабливої фотосесії

18 лютого 2024 17:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ексдружина Кличка оголилась для звабливої фотосесії
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, блогерка Наталія Єгорова розпочала модельну кар'єру. Вона вже знялась у першій фотосесії без спідньої білизни.

Єгорова розповіла про це в instagram.

Ексдружина Кличка стала моделлю в 49 років

Наталія Єгорова, з якою був одружений відомий український боксер і нинішній мер Києва Віталій Кличко, розпочала модельну кар'єру. Вона підписала контракт з агенством MGM Models.

У 49 років Єгорова знялась у сміливій фотосесії. Раніше жінка вже займалась моделінгом, це було до народження дітей. Проте зараз вона вирішила продовжити займатися улюбленою справою.

"Навіть у 50 можна почати все спочатку. І заохочуйте жінок. Неважливо, скільки тобі років. Завжди можна почати щось нове і багато створити. Жінки прекрасні в будь-якому віці. Сьогодні моделі Best Ager користуються великим попитом на багато товарів. Особливо на класичних і благородних брендах. Доросла жінка випромінює велику достовірність, є справжньою. Я люблю свій вік. Очі дорослої жінки можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Моделювання добре пасує з моїм новим життєвим кроком та новою собою, я дарую собі це як подарунок на день народження", — Наталія.

Раніше Єгорова поділилася світлинами своїх дорослих дітей.

Також екснаречена Володимира Кличка підтримала палестинців.

Віталій Кличко
родина
політики
модель
українські зірки

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