Экс-супруга Кличко обнажилась для соблазнительной фотосессии

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, блогер Наталья Егорова снова начала модельную карьеру. Она уже снялась в первой фотосессии без нижнего белья.

Егорова рассказала об этом в instagram.

Экс-супруга Кличко стала моделью в 49 лет

Наталья Егорова, на которой был женат известный украинский боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко, начала модельную карьеру. Она подписала контракт с агентством MGM Models.

В 49 лет Егорова снялась в смелой фотосессии. Раньше женщина уже занималась моделингом, это было до рождения детей. Однако сейчас она решила продолжить заниматься любимым делом.

"Даже в 50 можно начать все сначала. И поощряйте женщин. Неважно сколько тебе лет. Всегда можно начать что-то новое и многое создать. Женщины прекрасны в любом возрасте. Сегодня модели Best Ager пользуются большим спросом на многие товары. Особенно на классических и благородных брендах. Взрослая женщина излучает большую достоверность, настоящая. Я люблю свой возраст. Глаза взрослой женщины могут рассказывать истории, в них можно прочитать мудрость и жизненный опыт. Моделирование хорошо подходит к моим новым жизненным шагам и новой себе, я дарю себе это как подарок на день рождения", — Наталья.

Ранее Егорова поделилась фотографиями своих взрослых детей.

Также экс-невеста Владимира Кличко поддержала палестинцев.