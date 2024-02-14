Фігурист із "плямою крові" — український спорстмен назвав найпривітніші до нас країни

Фігурист Іван Шмуратко на Євро-2024 з фігурного катання. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Український фігурист Іван Шмуратко, який виступав із "плямою крові" у довільній програмі на Євро-2024 з фігурного катання, розповів, у якій країні його найкраще приймали. А також поділився, чи заважає кар'єра романтичним стосункам.

Про це розповів в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Поділився особистим

Виступ 22-річного Івана Шмуратка знають і ті українці, хто не цікавиться фігурним катанням. Спортсмен виступив у білій сорочці з плямами крові на місці серця у рамках Євро-2024 з фігурного катання.

Таким чином він хотів нагадати, що в Україні триває війна. Через такий образ на льоду Іван неочікувано став популярним у соціальних мережах, адже відео його виступу стало вірусним.

У інтерв'ю "ТиКиїв" він розповів, у якій з країн, де він виступав раніше, Україну підтримували найбільше. Нею виявилася Литва.

"У Литві, де відбувався Чемпіонат Європи-2024 з фігурного катання відчувалася найбільша підтримка українців, порівняно з іншими країнами, в яких я виступав після повномасштабного вторгнення", — розповів Іван.

Іван Шмуратко на Пейзажній алеї у Києві. Фото: ТиКиїв

Та найліпше фігурист почуває себе у рідному Києві. Він показав журналістці ТиКиїв своє місце сили у столиці. Ним виявилася Пейзажна алея.

"Я люблю це місце, часто тут буваю. Тут відчувається мікс давньої історії Києва з чимось модерновим. І гарний вайб. Люблю іноді приходити сюди та слухати місто, пригадувати, як ми тут із сім'єю зустрічалися у перші тижні війни…", — поділився спортсмен.

Фігурист Іван Шмуратко. Фото: ТиКиїв

Хоча Іван не афішує своє особисте життя, він розповів, як це — поєднувати професійну спортивну кар'єру і романтичні відносини.

"Особисте життя не заважає будувати спортивну кар'єру. А якщо мені щось заважає, то розставляю пріоритети. Я щаслива людина!" — запевнив фігурист.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український фігурист виступив на чемпіонаті Європи року із кров'ю на сорочці.

Також ми писали, що Ярмоленко пояснив, що думає про російських спортсменів.