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Фігурист із "плямою крові" — український спорстмен назвав найпривітнішу до нас країну

14 лютого 2024 22:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Фігурист із "плямою крові" — український спорстмен назвав найпривітніші до нас країни
Фігурист Іван Шмуратко на Євро-2024 з фігурного катання. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Український фігурист Іван Шмуратко, який виступав із "плямою крові" у довільній програмі на Євро-2024 з фігурного катання, розповів, у якій країні його найкраще приймали. А також поділився, чи заважає кар'єра романтичним стосункам. 

Про це розповів в інтерв'ю "ТиКиїв". 

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Поділився особистим 

Виступ 22-річного Івана Шмуратка знають і ті українці, хто не цікавиться фігурним катанням. Спортсмен виступив у білій сорочці з плямами крові на місці серця у рамках Євро-2024 з фігурного катання. 

Таким чином він хотів нагадати, що в Україні триває війна. Через такий образ на льоду Іван неочікувано став популярним у соціальних мережах, адже відео його виступу стало вірусним.

У інтерв'ю "ТиКиїв" він розповів, у якій з країн, де він виступав раніше, Україну підтримували найбільше. Нею виявилася Литва. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Moisei (@moisei.bondarenko)

"У Литві, де відбувався Чемпіонат Європи-2024 з фігурного катання відчувалася найбільша підтримка українців, порівняно з іншими країнами, в яких я виступав після повномасштабного вторгнення", — розповів Іван. 

 

Фігурист із "плямою крові" — український спорстмен назвав найпривітнішу до нас країну - фото 1
Іван Шмуратко на Пейзажній алеї у Києві. Фото: ТиКиїв

Та найліпше фігурист почуває себе у рідному Києві. Він показав журналістці ТиКиїв своє місце сили у столиці. Ним виявилася Пейзажна алея. 

"Я люблю це місце, часто тут буваю. Тут відчувається мікс давньої історії Києва з чимось модерновим. І гарний вайб.  Люблю іноді приходити сюди та слухати місто, пригадувати, як ми тут із сім'єю зустрічалися у перші тижні війни…", — поділився спортсмен. 

 

Фігурист із "плямою крові" — український спорстмен назвав найпривітнішу до нас країну - фото 2
Фігурист Іван Шмуратко. Фото: ТиКиїв

Хоча Іван не афішує своє особисте життя, він розповів, як це — поєднувати професійну спортивну кар'єру і романтичні відносини. 

"Особисте життя не заважає будувати спортивну кар'єру. А якщо мені щось заважає, то розставляю пріоритети. Я щаслива людина!" — запевнив фігурист. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український фігурист виступив на чемпіонаті Європи року із кров'ю на сорочці. 

Також ми писали, що Ярмоленко пояснив, що думає про російських спортсменів. 

спорт
відносини
Фігурне катання

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