Фигурист с "пятном крови" - украинский спортсмен назвал самые приветливые к нам страны

Фигурист с "пятном крови" — украинский спортсмен назвал самую приветливую к нам страну
Украинский фигурист Иван Шмуратко, выступавший с "пятном крови" в произвольной программе на Евро-2024 по фигурному катанию, рассказал, в какой стране его лучше всего принимали. А также поделился, мешает ли карьера романтическим отношениям.
Об этом рассказал в интервью " ТиКиїв".
Поделился личным
Выступление 22-летнего Ивана Шмуратко знают и те украинцы, кто не интересуется фигурным катанием. Спортсмен выступил в белой рубашке с пятнами крови на месте сердца в рамках Евро-2024 по фигурному катанию.
Таким образом, он хотел напомнить, что в Украине продолжается война. Из-за такого образа на льду Иван неожиданно стал популярным в социальных сетях, ведь видео его выступления стало вирусным.
В интервью "ТиКиїв" он рассказал, в какой из стран, где он выступал раньше, Украину поддерживали больше всего. Ею оказалась Литва.
"В Литве, где проходил Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию, ощущалась наибольшая поддержка украинцев по сравнению с другими странами, в которых я выступал после полномасштабного вторжения", — рассказал Иван.
Но лучше всего фигурист чувствует себя в родном Киеве. Он показал журналистке ТиКиїв свое место силы в столице. Им оказалась Пейзажная аллея.
"Я люблю это место, часто здесь бываю. Здесь чувствуется микс давней истории Киева с чем-то модерновым. И хороший вайб. Люблю иногда приходить сюда и слушать город, вспоминать, как мы здесь с семьей встречались в первые недели войны...", — поделился спортсмен.
Хотя Иван не афиширует свою личную жизнь, он рассказал, как это совмещать профессиональную спортивную карьеру и романтические отношения.
"Личная жизнь не мешает строить спортивную карьеру. А если мне что-то мешает, то расставляю приоритеты. Я счастливый человек!" — заверил фигурист.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинский фигурист выступил на чемпионате Европы с кровью на рубашке.
Также мы писали, что Ярмоленко объяснил, что думает о российских спортсменах.
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