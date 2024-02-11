Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг на премії Гільдії режисерів Америки

Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр

Український режисер стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів Америки. Його визнали найкращим режисером документального фільму 2023 року.

Результати оприлюднили на сайті премії.

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Мстислав Чернов виграв премію Гільдії режисерів Америки

У США відбулась 76-а премія Гільдії режисерів Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 рік. Одну з нагрод отримав український митець.

Мстислав Чернов став найкращим режисером. Фото: сайт премії Гільдії режисерів Америки.

Мстислава Чернова, який створив фільм про окупацію Маріуполя росіянами, визнали найкращим режисером документального фільму.

"20 днів у Маріуполі" — це реальна історія про те, як вільне українське місто перетворилось у пекло на землі. Режисер Мстислав Чернов і його напарники фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко ризикували власним життям, щоб відзняти злочини росіян в Маріуполі.

Фільм створений у форматі відео-щоденника Чернова, який розповідає нам про події перших 20 днів окупації українського міста та про його власні переживання.

Інші нагороди премії Гільдії режисерів Америки

Найкращий режисер повнометражного кіно — Крістофер Нолан за "Оппенгеймер".

Найкращий повнометражний дебют — Селін Сонґ за "Минулі життя".

Найкраща режисура в драматичному шоу — Пітер Гор за "Останні з нас".

Фільм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр

Найкраща режисура в комедійному шоу — Крістофер Сторер за "Ведмідь".

Найкраща режисерка в міні-серіялі чи ТБ-фільмі — Сара Адіна Сміт за "Уроки хімії".

Премія Гільдії режисерів Америки проводиться щороку задля визначення митців, які зробили видатні досягнення у галузі режисури, кіно та телебачення.

Раніше "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар" і тепер у фільма стало більше шансів на перемогу.

Також Мстислав Чернов має шанси виграти і відому британську премію.