Фильм "20 дней в Мариуполе" победил на премии Гильдии режиссеров Америки

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр

Украинский автор фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров Америки. Его признали лучшим режиссером документального фильма в 2023 году.

Результаты обнародовали на сайте премии.

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В США состоялась 76-я премия Гильдии режиссеров Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 год. Одну из наград получил украинець.

Мстислав Чернов стал лучшим режиссером. Фото: сайт премии Гильдии режиссеров Америки.

Мстислава Чернова, создавшего фильм об оккупации Мариуполя россиянами, признали лучшим режиссером документального фильма.

"20 дней в Мариуполе" — это реальная история о том, как свободный украинский город превратился в ад на земле. Режиссер Мстислав Чернов и его напарники фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко рисковали собственной жизнью, чтобы снять преступления россиян в Мариуполе.

Фильм создан в формате видео-дневника Чернова, который рассказывает нам о событиях первых 20 дней оккупации украинского города и его собственных переживаниях.

Другие награды премии Гильдии режиссеров Америки

Лучший режиссер полнометражного кино — Кристофер Нолан за "Оппенгеймер".

Лучший полнометражный дебют — Селин Сонг за "Прошедшие жизни".

Лучшая режиссура в драматическом шоу — Питер Гор за "Последние из нас".

Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр

Лучшая режиссура в комедийном шоу — Кристофер Сторер за "Медведь".

Лучший режиссер в мини-сериале или ТВ-фильме — Сара Адина Смит за "Уроки химии".

Премия Гильдии режиссеров Америки проводится ежегодно с целью определения творцов, которые сделали выдающиеся достижения в области режиссуры, кино и телевидения.

Ранее "20 дней в Мариуполе" номинировали на "Оскар", и теперь у фильма стало больше шансов на победу.

Также у Мстислава Чернова есть шансы выиграть и известную британскую премию.