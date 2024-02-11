Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Фильм "20 дней в Мариуполе" победил на премии Гильдии режиссеров Америки arrow

Фильм "20 дней в Мариуполе" победил на премии Гильдии режиссеров Америки

11 февраля 2024 13:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Фильм "20 дней в Мариуполе" победил на премии Гильдии режиссеров Америки
Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский автор фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров Америки. Его признали лучшим режиссером документального фильма в 2023 году.

Результаты обнародовали на сайте премии.

Читайте также:

Мстислав Чернов выиграл премию Гильдии режиссеров Америки

В США состоялась 76-я премия Гильдии режиссеров Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 год. Одну из наград получил украинець.

Сайт премии Гильдии режиссеров Америки.
Мстислав Чернов стал лучшим режиссером. Фото: сайт премии Гильдии режиссеров Америки.

Мстислава Чернова, создавшего фильм об оккупации Мариуполя россиянами, признали лучшим режиссером документального фильма.

"20 дней в Мариуполе" — это реальная история о том, как свободный украинский город превратился в ад на земле. Режиссер Мстислав Чернов и его напарники фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко рисковали собственной жизнью, чтобы снять преступления россиян в Мариуполе.

Фильм создан в формате видео-дневника Чернова, который рассказывает нам о событиях первых 20 дней оккупации украинского города и его собственных переживаниях.

Другие награды премии Гильдии режиссеров Америки

Лучший режиссер полнометражного кино — Кристофер Нолан за "Оппенгеймер".

Лучший полнометражный дебют — Селин Сонг за "Прошедшие жизни".

Лучшая режиссура в драматическом шоу — Питер Гор за "Последние из нас".

Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр
Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр

Лучшая режиссура в комедийном шоу — Кристофер Сторер за "Медведь".

Лучший режиссер в мини-сериале или ТВ-фильме — Сара Адина Смит за "Уроки химии".

Премия Гильдии режиссеров Америки проводится ежегодно с целью определения творцов, которые сделали выдающиеся достижения в области режиссуры, кино и телевидения.

Ранее "20 дней в Мариуполе" номинировали на "Оскар", и теперь у фильма стало больше шансов на победу.

Также у Мстислава Чернова есть шансы выиграть и известную британскую премию.

США
война
кино
премия
фильм
Мариуполь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме