Фильм "20 дней в Мариуполе" победил на премии Гильдии режиссеров Америки
Украинский автор фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров Америки. Его признали лучшим режиссером документального фильма в 2023 году.
Результаты обнародовали на сайте премии.
Мстислав Чернов выиграл премию Гильдии режиссеров Америки
В США состоялась 76-я премия Гильдии режиссеров Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 год. Одну из наград получил украинець.
Мстислава Чернова, создавшего фильм об оккупации Мариуполя россиянами, признали лучшим режиссером документального фильма.
"20 дней в Мариуполе" — это реальная история о том, как свободный украинский город превратился в ад на земле. Режиссер Мстислав Чернов и его напарники фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко рисковали собственной жизнью, чтобы снять преступления россиян в Мариуполе.
Фильм создан в формате видео-дневника Чернова, который рассказывает нам о событиях первых 20 дней оккупации украинского города и его собственных переживаниях.
Другие награды премии Гильдии режиссеров Америки
Лучший режиссер полнометражного кино — Кристофер Нолан за "Оппенгеймер".
Лучший полнометражный дебют — Селин Сонг за "Прошедшие жизни".
Лучшая режиссура в драматическом шоу — Питер Гор за "Последние из нас".
Лучшая режиссура в комедийном шоу — Кристофер Сторер за "Медведь".
Лучший режиссер в мини-сериале или ТВ-фильме — Сара Адина Смит за "Уроки химии".
Премия Гильдии режиссеров Америки проводится ежегодно с целью определения творцов, которые сделали выдающиеся достижения в области режиссуры, кино и телевидения.
Ранее "20 дней в Мариуполе" номинировали на "Оскар", и теперь у фильма стало больше шансов на победу.
Также у Мстислава Чернова есть шансы выиграть и известную британскую премию.
Читайте Новини.LIVE!