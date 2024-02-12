Фільм Довга Доба в кіно - чому варто подивитися

Показ фільму "Довга доба" у кіно. Фото: пресслужба Алана Бадоєва

У кінотеатрах з 10 лютого пустили в прокат документальний фільм “Довга доба” режисера Алана Бадоєва та 1+1. Стрічка розповідає про перший день повномасштабної війни в Україні. Особливість роботи над фільмом у тому, що це не постановчо зняті кадри, а використання 200-годинного архіву, відзнятого людьми на телефон.

На допрем’єрному показі була і команда Новини.LIVE. Емоції, враження і відповідь на запитання, чому це варто побачити всім українцям, — в матеріалі.

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Про що фільм "Довга доба"

Ранок 24 лютого 2022 року. Вибухи. Перші дзвінки рідним. Новини про загиблих, що шокують. Оголошення президента про воєнний стан. Евакуація. Паніка. Страх. Пам’ятаєте це? Довга доба українців, яка розпочалася. Тоді не всі з нас розуміли чому і як довго.

Режисер Алан Бадоєв переглянув 200 годин записів з телефонів українців — історії в соцмережах, особисті листування та голосові повідомлення, відзняті кадри з камер на шоломах бійців та камер відеоспостереження.

Телефони українців, на які знімалися кадри з фільму. Фото: пресслужба Алана Бадоєва

Алан Бадоєв на допрем'єрному показі фільму. Фото: пресслужба Алана Бадоєва

"Коли ти маєш мету, то маєш це робити. А моя мета — це зібрати й надати можливість, щоб голоси українців звучали скрізь у світі. Це було важко. На це пішло 1,5 року. Моя найголовніша ціль — щоб цей фільм був капсулою часу, нашої довгої доби, котра ще триває. І цю капсулу ми хочемо передати світу, щоб він відчув, що таке бути українцем у цей час", — розповів Бадоєв у розмові з Новини.LIVE.

У фільмі показані історії кількох родин та людей. З Маріуполя, Чернігова, Херсона, і ще з десятка міст та сіл. Що цікаво, там не використовують кадри, які вже розліталися світом протягом останніх двох років. Головними героями фільму не є люди, чиї обличчя вже були на світових таблоїдах або в українських ЗМІ. Це історії тих, кого ще не чули, кого ще не бачили.

Анна Коржова з Білої Церкви. Дівчина, яка з екрана благала: "Проводьте більше часу зі своїми рідними, прошу вас". А в її руках букет на річницю, який чоловік замовив завчасно. Бо за кілька днів до свята отримала повідомлення — загинув.

"Я неймовірно задоволена результатом, який вийшов фільм. Тому що я не хотіла жодного разу зробити зайвого подиху і кліпнути очима, аби нічого не пропустити", — поділилася дівчина.

Анна Коржова з Білої Церкви. Фото: пресслужба Алана Бадоєва

Олена Жук з двома синами. Жінка, яка, попри війну, втілює мрії дітей і доводить свою силу. Яка на порозі родинного дому зриває яскраву кульбабу, кладе її в конверт і відправляє чоловіку на передову частинку родинного тепла. А він відкриває цей лист, коли та квітка вже засохла і вкрилася пліснявою. Відкриває і дякує…

Ця історія тримає глядача весь фільм, нарощуючи думку, аби тільки він вижив, аби тільки вижив, аби тільки вижив… За мить дружина скаже: "Я їхала до нього на побачення і…"

"Коли я віддавала матеріали, то я не знала, який буде фільм. Єдине, що було, — хвилювання, щоб показали все правильно. Я вдячна команді, що навіть для мене це було… Я не можу дібрати слів. Для мене важливо було показати, якою насправді є українська сім'я", — поділилася емоціями Олена.

Фільм "Довга доба" у кіно. Фото: пресслужба Алана Бадоєва

На допрем’єрному показі були зірки шоубізнес, співаки, музиканти, журналісти. Перед тим як глядачі заходили до зали, Новини.LIVE запитували у них про їхню найдовшу добу за війну, адже життя не стоїть на місці й події навколо нас щодня огортають емоціями.

Співачка Анна Трінчер гучно вийшла заміж і гучно розлучилася, співачка Джеррі Хейл перемогла на нацвідборі Євробачення, донька Олі Полякової виїхала за кордон, а потім повернулася додому.

Ексклюзивні коментарі з ними шукайте в соцмережах Новини.LIVE.

Кожен з них після перегляду фільму погодився, що довга доба — це найперша, яка триває досі. З відчуттями початку війни не можна порівняти жодну подію в житті, ні особисту, ні країни.

Фільм "Довга доба" у кіно

З 10 лютого стрічку показують у кінотеатрах безплатно. Вам потрібно обрати найближчий до вас Multiplex, забронювати квиток й отримати його вже в касі. Також можна зробити благодійний донат.

За декілька днів команді режисера вдалося зібрати донатів на реабілітацію важкопоранених військових більше ніж пів мільйона гривень. Збір коштів під гаслом "Зроби донат — врятуй життя захисника" досі триває.

На телеекранах фільм покажуть на річницю війни — 24 лютого 2024 року.

Як ми писали раніше, режисер, продюсер Алан Бадоєв спільно зі студією "1+1" провели в п’ятницю, 9 лютого, зіркову прем’єру фільму "Довга доба". За словами творців стрічки, це кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього.