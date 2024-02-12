Фильм Довга доба в кино - почему стоит посмотреть

Показ фильма "Довга доба" в кино. Фото: пресс-служба Алана Бадоева

В кинотеатрах с 10 февраля пустили в прокат документальный фильм "Довга доба" режиссера Алана Бадоева и 1+1. Лента рассказывает о первом дне полномасштабной войны в Украине. Особенность работы над фильмом в том, что это не постановочно снятые кадры, а использование 200-часового архива, снятого людьми на телефон.

На допремьерном показе была и команда Новини.LIVE. Эмоции, впечатление и ответ на вопрос, почему это стоит увидеть всем украинцам, — в материале.

Читайте также:

О чем фильм "Довга доба"

Утро 24 февраля 2022 года. Взрывы. Первые звонки родным. Шокирующие новости о погибших. Объявление президента о военном положении. Эвакуация. Паника. Страх. Помните ли это? Начавшиеся долгие сутки украинцев. Тогда не все из нас понимали, почему и как долго.

Режиссер Алан Бадоев просмотрел 200 часов записей с телефонов украинцев — истории в соцсетях, личные переписки и голосовые сообщения, снятые кадры с камер на шлемах бойцов и видеонаблюдения.

Телефоны украинцев, на которые снимались кадры из фильма. Фото: пресс-служба Алана Бадоева

Алан Бадоев на допремьерном показе фильма. Фото: пресс-служба Алана Бадоева

"Когда у тебя есть цель, то должен это делать. А моя цель — это собрать и дать возможность, чтобы голоса украинцев звучали везде в мире. Это было тяжело. На это ушло 1,5 года. Моя главная цель — чтобы этот фильм был капсулой времени, наших долгих суток, которые еще продолжаются. И эту капсулу мы хотим передать миру, чтобы он почувствовал, что такое быть украинцем в это время", — рассказал Бадоев в разговоре с Новини.LIVE.

В фильме показаны истории нескольких семей и людей. Из Мариуполя, Чернигова, Херсона и еще из десятка городов и сел. Что интересно, там не используют кадры, уже разлетевшиеся по миру в течение последних двух лет. Главными героями фильма не являются люди, лица которых уже были на мировых таблоидах или в украинских СМИ. Это истории тех, кого еще не слышали, кого еще не видели.

Анна Коржова из Белой Церкви. Девушка, которая с экрана умоляла: "Проводите больше времени со своими родными, прошу вас". А в ее руках — букет на годовщину, который муж заказал заранее. За несколько дней до праздника получила сообщение — погиб.

"Я невероятно довольна результатом, какой получился фильм. Потому что я не хотела ни разу лишний раз вдохнуть и моргнуть, чтобы ничего не пропустить", — поделилась девушка.

Анна Коржова из Белой Церкви. Фото: пресс-служба Алана Бадоева

Елена Жук с двумя сыновьями. Женщина, которая, несмотря на войну, воплощает мечты детей и доказывает свою силу. Которая на пороге семейного дома срывает яркий одуванчик, кладет его в конверт и отправляет мужу на передовую часть семейного тепла. А он открывает это письмо, когда цветок уже засох и покрылся плесенью. Открывает и благодарит…

Эта история держит зрителя весь фильм, наращивая мысль — лишь бы он выжил, лишь бы выжил, лишь бы выжил… Через мгновение жена скажет: "Я ехала к нему на свидание и…"

"Когда я отдавала материалы, то не знала, какой будет фильм. Единственное, что было волнение, чтобы показали все правильно. Я благодарна команде, что даже для меня это было… Я не могу подобрать слова. Для меня важно было показать, какая на самом деле украинская семья", — поделилась эмоциями Елена.

Фильм "Довга доба" в кино. Фото: пресс-служба Алана Бадоева

На допремьерном показе были звезды шоу-бизнеса, певцы, музыканты, журналисты. Перед тем как зрители заходили в зал, Новини.LIVE спрашивали у них об их самых длинных сутках за войну, ведь жизнь не стоит на месте и события вокруг нас ежедневно обволакивают эмоциями.

Певица Анна Тринчер громко вышла замуж и громко развелась, певица Джерри Хейл победила на нацотборе Евровидения, дочь Оли Поляковой уехала за границу, а затем вернулась домой.

Эксклюзивные комментарии с ними ищите в соцсетях Новини.LIVE.

Каждый из них после просмотра фильма согласился, что долгие сутки — это первые, которые продолжаются до сих пор. С ощущениями начала войны нельзя сравнить ни одно событие в жизни, ни личное, ни страны.

Фильм "Довга доба" в кино

С 10 февраля фильм показывают в кинотеатрах бесплатно. Вам нужно выбрать ближайший к вам Multiplex, забронировать билет и получить его уже в кассе. Также можно сделать благотворительный донат.

За несколько дней команде режиссера удалось собрать донатов на реабилитацию тяжелораненых военных более полумиллиона гривен. Сбор средств под лозунгом "Сделай донат — спаси жизнь защитника" продолжается.

На телеэкранах фильм покажут на годовщину войны — 24 февраля 2024 года.

Как мы писали раньше, режиссер, продюсер Алан Бадоев совместно со студией "1+1" провели в пятницу, 9 февраля, звездную премьеру фильма "Довга доба". По словам создателей фильма, это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего.