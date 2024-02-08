Фронтмен гурту Бумбокс отримав нагороду від РНБО

Співак Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк отримав відзнаку від Ради національної безпеки і оборони України. Український співак зараз служить в армії.

Про це артист розповів в instagram.

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Заслуги Андрія Хливнюка відзначили нагородою

У своєму Instagram фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розповів, що отримав нагороду. Він виклав фото відзнаки від Ради національної безпеки і оборони України.

"Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших, працюватимемо на полі бою і в тилу. Допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру", — підписав Хливнюк сторіз.

Нагорода Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Андрій Хливнюк зараз служить у ЗСУ і знаходиться на бойових завданнях. Він оператор бойового ударного дрона і займається аеророзвідкою.

Андрій Хливнюк був поранений на війні

Співак потрапив під мінометний обстріл у березні 2022 року.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл. У нього були рани на обличчя.

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з такими нацистами ви воюєте, ідіоти. Нажаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", — тоді показав себе в сторіз артист.

Поранений Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Поранений Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Після одужання він швидко повернувся на службу в ЗСУ.

Раніше Антитіла отримали відзнаку "Волонтерська доблесть".

Також Хливнюк розповів, що думає про мовний скандал з Фаріон.