Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Фронтмен группы Бумбокс получил награду от СНБО arrow

Фронтмен группы Бумбокс получил награду от СНБО

8 февраля 2024 12:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Фронтмен группы Бумбокс получил награду от СНБО
Певец Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк получил отличие от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украинский певец сейчас служит в армии.

Об этом артист рассказал instagram.

Читайте также:

Заслуги Андрея Хлывнюка отметили наградой

В своем Instagram фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк рассказал, что получил награду. Он выложил фото удостоверения от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Заработаем на новые средства, научимся и учим других, будем работать на поле боя и в тылу. Пока наша земля станет свободной. Служу народу Украины. Спасибо за доверие", — подписал Хливнюк сториз.

Награда Андрея Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/
Награда Андрея Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Андрей Хливнюк сейчас служит в ЗСУ и находится на боевых задачах. Он оператор боевого ударного дрона и занимается аэроразведкой.

Андрей Хливнюк был ранен на войне

Певец попал под минометный обстрел в марте 2022 года.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом войны вступивший в терроборону, попал под минометный обстрел. У него были раны на лице.

"Для моих слушателей из России. Вот с такими нацистами вы сражаетесь, идиоты. К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся" , — тогда показал себя в сторож артист.

Певец Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
Раненый Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
Раненый Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
Раненый Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

После выздоровления он быстро вернулся на службу в ЗСУ.

Ранее Антитела получили награду "Волонтерская доблесть".

Также Хливнюк рассказал, что думает о языковом скандале с Фарионом.

СНБО
ВСУ
армия
награда
Андрей Хлывнюк
Бумбокс
певец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме