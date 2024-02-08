Фронтмен группы Бумбокс получил награду от СНБО
Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк получил отличие от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украинский певец сейчас служит в армии.
Об этом артист рассказал instagram.
Заслуги Андрея Хлывнюка отметили наградой
В своем Instagram фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк рассказал, что получил награду. Он выложил фото удостоверения от Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Заработаем на новые средства, научимся и учим других, будем работать на поле боя и в тылу. Пока наша земля станет свободной. Служу народу Украины. Спасибо за доверие", — подписал Хливнюк сториз.
Андрей Хливнюк сейчас служит в ЗСУ и находится на боевых задачах. Он оператор боевого ударного дрона и занимается аэроразведкой.
Андрей Хливнюк был ранен на войне
Певец попал под минометный обстрел в марте 2022 года.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом войны вступивший в терроборону, попал под минометный обстрел. У него были раны на лице.
"Для моих слушателей из России. Вот с такими нацистами вы сражаетесь, идиоты. К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся" , — тогда показал себя в сторож артист.
После выздоровления он быстро вернулся на службу в ЗСУ.
Ранее Антитела получили награду "Волонтерская доблесть".
Также Хливнюк рассказал, что думает о языковом скандале с Фарионом.
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