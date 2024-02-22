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Галкін емоційно висловився щодо "зради" Пугачової

22 лютого 2024 15:27
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Галкін емоційно висловився щодо зради Пугачової
Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Російський актор Борис Галкін зневажливо висловився про співачку Аллу Пугачову, яка залишила Росію та переїхала до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він назвав дії співачки — зрадою. 

Свою думку висловив в інтерв'ю росЗМІ.

Галкін вважає, що Пугачова нікому не потрібна

Актор-путініст Борис Галкін, який знімається переважно у російських воєнних фільмах, засудив Аллу Пугачову за відмову підтримати дії Кремля, стверджуючи, що це позбавило її статусу та репутації. Він також заявив, що критика її персони є виправданою, оскільки вона нібито зрадила свою країну. 

 

Галкін емоційно висловився щодо зради Пугачової - фото 1
Актор-путініст Борис Галкін. Фото: росЗМІ

Пугачова, зі свого боку, не реагує на негатив, але публічно критикує росіян, називаючи їх "рабами" і "дурним натовпом", що лише збільшує кількість критики на її адресу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Галкін сказав, що таку позицію може зайняти лише людина, яка вважає себе обраною долею, але насправді в Росії вона більше нікому не потрібна. 

 

Галкін емоційно висловився щодо зради Пугачової - фото 2
Актор-путініст Борис Галкін. Фото: росЗМІ

"Ось доля виштовхнула її настільки, що вона подумала: все, тепер я можу зверху вниз дивитися. А виявилося, що ні. Сьогодні в Росії вона нікому не потрібна", — коментує російський актор. 

Проте, здається, самій Пугачовій байдуже на думку росіян. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. Також ми писали, що її хрещениця пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна.

Алла Пугачова
Максим Галкін
пропаганда
путіністи
російські зірки

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