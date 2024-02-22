Галкін емоційно висловився щодо "зради" Пугачової
Російський актор Борис Галкін зневажливо висловився про співачку Аллу Пугачову, яка залишила Росію та переїхала до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він назвав дії співачки — зрадою.
Свою думку висловив в інтерв'ю росЗМІ.
Галкін вважає, що Пугачова нікому не потрібна
Актор-путініст Борис Галкін, який знімається переважно у російських воєнних фільмах, засудив Аллу Пугачову за відмову підтримати дії Кремля, стверджуючи, що це позбавило її статусу та репутації. Він також заявив, що критика її персони є виправданою, оскільки вона нібито зрадила свою країну.
Пугачова, зі свого боку, не реагує на негатив, але публічно критикує росіян, називаючи їх "рабами" і "дурним натовпом", що лише збільшує кількість критики на її адресу.
Галкін сказав, що таку позицію може зайняти лише людина, яка вважає себе обраною долею, але насправді в Росії вона більше нікому не потрібна.
"Ось доля виштовхнула її настільки, що вона подумала: все, тепер я можу зверху вниз дивитися. А виявилося, що ні. Сьогодні в Росії вона нікому не потрібна", — коментує російський актор.
Проте, здається, самій Пугачовій байдуже на думку росіян.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. Також ми писали, що її хрещениця пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна.
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