Галкін емоційно висловився щодо "зради" Пугачової

Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey

Російський актор Борис Галкін зневажливо висловився про співачку Аллу Пугачову, яка залишила Росію та переїхала до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він назвав дії співачки — зрадою.

Свою думку висловив в інтерв'ю росЗМІ.

Галкін вважає, що Пугачова нікому не потрібна

Актор-путініст Борис Галкін, який знімається переважно у російських воєнних фільмах, засудив Аллу Пугачову за відмову підтримати дії Кремля, стверджуючи, що це позбавило її статусу та репутації. Він також заявив, що критика її персони є виправданою, оскільки вона нібито зрадила свою країну.

Актор-путініст Борис Галкін. Фото: росЗМІ

Пугачова, зі свого боку, не реагує на негатив, але публічно критикує росіян, називаючи їх "рабами" і "дурним натовпом", що лише збільшує кількість критики на її адресу.

Галкін сказав, що таку позицію може зайняти лише людина, яка вважає себе обраною долею, але насправді в Росії вона більше нікому не потрібна.

Актор-путініст Борис Галкін. Фото: росЗМІ

"Ось доля виштовхнула її настільки, що вона подумала: все, тепер я можу зверху вниз дивитися. А виявилося, що ні. Сьогодні в Росії вона нікому не потрібна", — коментує російський актор.

Проте, здається, самій Пугачовій байдуже на думку росіян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. Також ми писали, що її хрещениця пишно відсвяткувала 19-річчя у колишньому ресторані Моргенштерна.