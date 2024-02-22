Галкин эмоционально высказался относительно "предательства" Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российский актер Борис Галкин жестко высказался о певице Алле Пугачевой, которая покинула Россию и переехала в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он назвал действия певицы изменой.

Свое мнение высказал в интервью росСМИ.

Галкин считает, что Пугачева никому не нужна

Актер-путинист Борис Галкин, который снимается преимущественно в российских военных фильмах, осудил Аллу Пугачеву за отказ поддержать действия Кремля, утверждая, что это лишило ее статуса и репутации. Он также заявил, что критика ее персоны оправдана, поскольку она якобы изменила своей стране.

Актер-путинист Борис Галкин. Фото: росСМИ

Пугачева, со своей стороны, не реагирует на негатив, но публично критикует россиян, называя их "рабами" и "глупой толпой", что только увеличивает количество критики в ее адрес.

Галкин сказал, что такую позицию может занять только человек, считающий себя избранным судьбой, но на самом деле в России она больше никому не нужна.

Актер-путинист Борис Галкин. Фото: росСМИ

"Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, теперь я могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна", — комментирует российский актер.

Однако, кажется, самой Пугачевой безразлично на мнение россиян.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Пугачева гневно разгромила своих хейтеров. Также мы писали, что ее крестница отпраздновала 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна.