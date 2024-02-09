Гейлі хоче покинути Джастіна Бібера через його недоліки

Гейлі і Джастін Бібери. Фото: instagram.com/haileybieber

Модель Гейлі Бібер хоче розлучитися зі своїм чоловіком Джастіном. Їй важко бути з ним у шлюбі і їй набридла його інфантильність.

Про це пише видання In Touch.

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Гейлі і Джастін Бібери можуть розлучитися

Інсайдери видання розповіли, що Гейлі Бібер хоче розлучитися зі своїм відомим чоловіком співаком Джастіном Бібером.

"Є моменти, коли Гейлі просто хоче покінчити з цим, щоб знову побути сама. У них було багато злетів та падінь. Друзі здивовані, що вони протрималися так довго", — каже джерело.

Гейлі і Джастін Бібери. Фото: instagram.com/haileybieber

Однієї з проблем у їхньому шлюбі є питання дітей, яких в них досі немає. Зірки одружились у вересні 2018 року після бурхливого тримісячного роману.

Гейлі практично відразу заявила, що їй буває тяжко у шлюбі. Вона розповіла це в інтерв'ю для Vogue.

Гейлі і Джастін Бібери. Фото: instagram.com/haileybieber

Також інсайдер сказав, що Гейлі подорослішала швидше за Джастіна і тепер її напружує його інфантильність.

"Гейлі виросла сильною особистістю. Вона навчилася справлятися зі стресом, тоді як з Джастіном все життя няньчилися. Гейлі часом бачить у ньому незрілу дитину", — каже джерело.

Історія кохання Гейлі і Джастіна Біберів

Стосунки Гейлі Болдвін і Джастіна Бібера — одна з найцікавіших історій 21 століття. Їхній роман переплетений чутками, скандалами і звинуваченнями.

Гейлі та Джастін знайомі приблизно з їхніх 13 років, проте вперше про стосунки між ними заговорили у 2009 році. Тоді співак був разом зі співачкою Селеною Гомес і заперечував інтрижку з Гейлі.

Обоє говорили про дружбу і тільки, проте у 2016 році чутки підтвердились, поцілунок пари зафіксували папараці. Стосунки тривали недовго, співак закрутив маленьку інтрижку з Софією Річі.

Пізніше Джастін Бібер взагалі спробував повернутися до Селени Гомес, але і там його спіткала невдача.

У травні 2018 року Гейлі і Джастін знову починають зустрічатися і за три місяці одружилися — це стало шоком практично для всього світу.

Травень 2018-го став новим етапом в історії кохання Бібера і Болдвін. Вони разом вже 6 років, проте не мають дітей.

Також відомо, що їхній шлюб вкрився тріщинами у 2022 році після того, як у Гейлі стався мікроінсульт, а у Джастіна виявили синдром Рамсея Ханта.

Раніше Гейлі Бібер оголила сідниці у пляжній фотосесії.

Також Джастін Бібер разом з Adidas випустив колекцію одягу.