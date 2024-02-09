Гейли хочет покинуть Джастина Бибера из-за его недостатков

Гейли и Джастин Биберы. Фото: instagram.com/haileybieber

Модель Гейли Бибер хочет расстаться со своим мужем Джастином. Ей трудно быть с ним в браке и ей надоела его инфантильность.

Об этом пишет издание In Touch.

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Инсайдеры издания рассказали, что Гейли Бибер хочет расстаться со своим известным мужем певцом Джастином Бибером.

"Есть моменты, когда Гейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова побыть сама. У них было много взлетов и падений. Друзья удивлены, что они продержались так долго", — говорит источник.

Гейли и Джастин Биберы. Фото: instagram.com/haileybieber

Одной из проблем в их браке является вопрос детей, которых у них до сих пор нет. Звезды поженились в сентябре 2018 после бурного трехмесячного романа.

Гейли практически сразу заявила, что ей бывает тяжело в браке. Она рассказала это в интервью Vogue.

Гейли и Джастин Биберы. Фото: instagram.com/haileybieber

Также инсайдер сказал, что Гейли повзрослела быстрее Джастина и теперь ее напрягает его инфантильность.

"Гейли выросла сильной личностью. Она научилась справляться со стрессом, тогда как с Джастином всю жизнь нянчились. Гейли порой видит в нем незрелого ребенка", — говорит источник.

История любви Гейли и Джастина Биберов

Отношения Гейли Болдвин и Джастина Бибера — одна из самых интересных историй 21 века. Их роман переплетен слухами, скандалами и обвинениями.

Гейли и Джастин знакомы примерно с 13 лет, однако впервые об отношениях между ними заговорили в 2009 году. Тогда певец был вместе с певицей Селеной Гомес и отрицал интрижку с Гейли.

Оба говорили о дружбе и только, однако в 2016 году слухи подтвердились, поцелуй пары зафиксировали папарацци. Отношения длились недолго, певец закрутил маленькую интрижку с Софией Ричи.

Позже Джастин Бибер вообще попытался вернуться к Селене Гомес, но и там его постигла неудача.

В мае 2018 года Гейли и Джастин снова начинают встречаться и через три месяца поженились — это стало шоком практически для всего мира.

Май 2018-го стал новым этапом в истории любви Бибера и Болдвин. Они вместе уже 6 лет, но у них нет детей.

Также известно, что их брак покрылся трещинами в 2022 году после того, как у Гейли произошел микроинсульт, а у Джастина обнаружили синдром Рамсея Ханта.

Ранее Гейли Бибер обнажила ягодицы в пляжной фотосессии.

Также Джастин Бибер вместе с Adidas выпустил коллекцию одежды.