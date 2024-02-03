Гурт Kalush Orchestra випустив чуттєвий трек про кохання, без якого життя втрачає сенс

Гурт Kalush Orchestra. Фото: менеджмент гурту

Гурт Kalush Orchestra випустив вже другий трек в оновленому форматі. Наприкінці минулого року гурт заявив, що перебуває в процесі трансформації — як у візуальному, так і в музикальному сенсі.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

Читайте також:

Новий романтичний трек від переможців "Євробачення"

Нова пісня продовжує розкривати учасників гурту та знайомить ближче з їхнім внутрішнім світом. В пісні "Янголом" вдало поєднано народний стиль виконання Тимофія Музичука, одного із солістів гурту, із сучасним звучанням, що дало змогу створити мелодійний та емоційно насичений трек.

"Наша нова пісня "Янголом" розповідає про одне з найсильніших почуттів у світі — кохання. Де ангел символізує кохану людину, без якої життя втрачає сенс. Ми сподіваємося, що вона знайде відгук у вашій душі та встряне в грудях, як та стріла з пісні", — коментує реліз Олег Псюк.

Текст пісні наповнений метафорами, створюючи образ янгола, який став не лише невловимим символом кохання, але й суттєвою частиною героя треку. Стріла, що встряла в груди, стала символом нестримності почуттів, неймовірної тяги один до одного. Це не лише пісня про кохання, але й про те, як воно змінює життя, роблячи його яскравішим.

Пісня вийшла разом з лірик-відео, де артисти були представлені в нових образах, які створила стилістка Анастасія Велегура.

Нагадаємо, за кордоном оцінили пісню MÉLOVIN для Євробачення-2024.

Раніше Арсен Мірзоян розповів, що випустить спільний трек з дружиною Тонею Матвієнко.