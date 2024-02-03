Группа Kalush Orchestra выпустила чувственный трек о любви, без которой жизнь теряет смысл

Группа Kalush Orchestra. Фото: менеджмент группы

Группа Kalush Orchestra выпустила уже второй трек в обновленном формате. В конце прошлого года группа заявила, что находится в процессе трансформации как в визуальном, так и в музыкальном смысле.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Новая песня продолжает раскрывать участников группы и знакомит поближе с их внутренним миром. В песне "Янголом" удачно сочетается народный стиль исполнения Тимофея Музычука, одного из солистов группы, с современным звучанием, что позволило создать мелодичный и эмоционально насыщенный трек.

"Наша новая песня "Янголом" рассказывает об одном из сильнейших чувств в мире — любви. Где ангел символизирует любимого человека, без которого жизнь теряет смысл. Мы надеемся, что она найдет отклик в вашей душе", — комментирует релиз Олег Псюк.

Текст песни наполнен метафорами, создавая образ ангела, который стал не только неосязаемым символом любви, но и существенной частью героя трека. Попавшая в грудь стрела стала символом безудержности чувств, невероятной тяги друг к другу. Это не только песня о любви, но и о том, как она меняет жизнь, делая ее ярче.

Песня вышла вместе с лирик-видео, где артисты были представлены в новых образах, которые создала стилистка Анастасия Велегура.

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