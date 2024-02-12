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Як футболіст Мілевський відреагував на звільнення Залужного

12 лютого 2024 04:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як футболіст Мілевський відреагував на звільнення Залужного
Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський прокоментував звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Він опублікував фото генерала, яке підписав одним словом.

Відповідну сторіз Артем Мілевський оприлюднив в Instagram в суботу, 10 лютого.

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"Respect (повага. — Ред.)", — зазначив футболіст до фото Залужного.

Скриншот повідомлення з інстаграм-сторінки футболіста Артема Мілевського
Скриншот повідомлення з інстаграм-сторінки футболіста Артема Мілевського

Звільнення Залужного

Нагадаємо, що указ про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явився в четвер, 8 лютого. Він керував українськими військами два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як відомо, посаду Головнокомандувача ЗСУ тепер обіймає генерал-полковник Олександр Сирський. Рішення було підписано 8 лютого після звільнення Валерія Залужного.

Додамо, що Новини.LIVE розповіли, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку.

спорт
футбол
соцмережі
Instagram
Валерій Залужний
Артем Мілевський
звільнення

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