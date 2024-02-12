Як футболіст Мілевський відреагував на звільнення Залужного
Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський прокоментував звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Він опублікував фото генерала, яке підписав одним словом.
Відповідну сторіз Артем Мілевський оприлюднив в Instagram в суботу, 10 лютого.
Реакція Мілевського на звільнення Залужного
"Respect (повага. — Ред.)", — зазначив футболіст до фото Залужного.
Звільнення Залужного
Нагадаємо, що указ про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явився в четвер, 8 лютого. Він керував українськими військами два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України.
Як відомо, посаду Головнокомандувача ЗСУ тепер обіймає генерал-полковник Олександр Сирський. Рішення було підписано 8 лютого після звільнення Валерія Залужного.
Додамо, що Новини.LIVE розповіли, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку.
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