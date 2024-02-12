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Как футболист Милевский отреагировал на увольнение Залужного

12 февраля 2024 04:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как футболист Милевский отреагировал на увольнение Залужного
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он опубликовал фото генерала, которое подписал одним словом.

Соответствующую сторис Артем Милевский обнародовал в Instagram в субботу, 10 февраля.

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"Respect (уважение. — Ред.)", — отметил футболист к фото Залужного.

Скриншот сообщения с инстаграмм-страницы футболиста Артема Милевского
Скриншот сообщения с инстаграмм-страницы футболиста Артема Милевского

Увольнение Залужного

Напомним, что указ об освобождении от должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появился в четверг, 8 февраля. Он руководил украинскими войсками два года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как известно, должность Главнокомандующего ВСУ теперь занимает генерал-полковник Александр Сырский. Решение было подписано 8 февраля после увольнения Валерия Залужного.

Добавим, что Новини.LIVE рассказали, как Залужный пришел к главной должности в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку.

спорт
футбол
соцсети
Instagram
Валерий Залужный
Артем Милевский
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