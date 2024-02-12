Как футболист Милевский отреагировал на увольнение Залужного
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он опубликовал фото генерала, которое подписал одним словом.
Соответствующую сторис Артем Милевский обнародовал в Instagram в субботу, 10 февраля.
Реакция Милевского на увольнение Залужного
"Respect (уважение. — Ред.)", — отметил футболист к фото Залужного.
Увольнение Залужного
Напомним, что указ об освобождении от должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появился в четверг, 8 февраля. Он руководил украинскими войсками два года после полномасштабного вторжения России в Украину.
Как известно, должность Главнокомандующего ВСУ теперь занимает генерал-полковник Александр Сырский. Решение было подписано 8 февраля после увольнения Валерия Залужного.
Добавим, что Новини.LIVE рассказали, как Залужный пришел к главной должности в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку.
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