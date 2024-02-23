Зірка Ліги сміху згадала своє життя до популярності — ким вона працювала

Гумористка Настя Ткаченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і гумористка, зірка розважального шоу "Ліга сміху" Настя Ткаченко дала відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Дівчина чесно розповіла про те, ким вона працювала до того, як стала відомою акторкою в Україні.

Відповідне інтерв’ю Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

Настя Ткаченко про минуле життя

Молода телезірка згадує, ким вона працювала ще до того, як стала відомою акторкою. Вона розповіла, як їй довелося працювати без вихідних і брати їх тільки для того, щоб взяти участь у зйомках в Києві. Втім, з часом Насті Ткаченко це почало набридати.

"Керуючою, директоркою я була, бухгалтеркою, поваром і офіціанткою. Я без вихідних працювала близько 70 днів. Ані краплі не шкодую, але я з**балася. Я собі брала вихідний день для того, щоб поїхати до Києва і взяти участь у зйомках. Я приїхала, і в мене могло бути чотири мотори на день. Я просто бігала між локаціями. З часом воно почало згасати", — розповідає Настя Ткаченко.

Українська акторка Настя Ткаченко під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, дівчина згадала, як начальник принижував її свого часу, стверджуючи, що про неї всі забудуть. Саме це, стверджує Настя, і стало деяким поштовхом для переїзду до Києва і зміни власного життя.

"Мій начальник, коли ми посварилися, сказав: "Тобі просто пощастило, що ти потрапила до "Ліги сміху". Ти нічого не зробила для цього, ще рік, і про тебе всі забудуть!" Мене це вразило дуже сильно. Мене почала бісити моя робота. І я сиджу в машині з подругою і кажу: "Даш, мабуть я повертаюся до Києва". Вона мені казала: "Ти тут просто гниєш, втрачаєш себе як творча особистість". І я їй дуже вдячна, в мене воно все пішло", — також додала українська акторка.

Що відомо про Настю Ткаченко

Настя Ткаченко — це молода українська акторка, гумористка і учасниця відомого шоу "Ліга сміху" в складі команди "Моя провінція".

Настя Ткаченко у складі команди "Моя провінція" у шоу "Ліга сміху". Фото: скриншот з YouTube

Багато років Настя жила у Вінниці та працювала у різних місцях, проте одного разу вона вирішила переїхати до Києва і будувати своє життя саме у столиці.

Нагадаємо, ми писали про те, що у продюсера шоу "Ліга сміху" виявили російське громадянство.

Раніше ми розповідали про те, що акторка "Ліги сміху" Олександра Машлятіна мало не втратила рідну людину.

Також ми повідомляли про те, що українці висміяли спецсезон гумористичного шоу "Ліга сміху".