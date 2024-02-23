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Как звезда "Лиги смеха" с Винницы решилась переехать в Киев

23 февраля 2024 16:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Звезда Лиги смеха вспомнила свою жизнь до популярности — кем она работала
Юмористка Настя Ткаченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская актриса и юмористка, звезда развлекательного шоу "Лига смеха" Настя Ткаченко дала откровенное интервью ведущему Славе Демину. Девушка честно рассказала о том, кем она работала до того, как стала известной актрисой в Украине.

Соответствующее интервью Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

Настя Ткаченко о прошлой жизни

Молодая телезвезда вспоминает, кем она работала еще до того, как стала известной актрисой. Она рассказала, как ей пришлось работать без выходных и брать их только для того, чтобы поучаствовать в съемках в Киеве. Впрочем, со временем Насте Ткаченко это стало надоедать.

"Управляющей, директором я была, бухгалтером, поваром и официанткой. Я без выходных работала около 70 дней. Ни капли не жалею, но я з**балась. Я себе брала выходной день для того, чтобы поехать в Киев и принять участие в съемках. Я приехала, и у меня могло быть четыре мотора в день. Я просто бегала между локациями. Со временем оно начало угасать", — рассказывает Настя Ткаченко.

Настя Ткаченко во время интервью Славе Демину
Украинская актриса Настя Ткаченко во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, девушка вспомнила, как начальник унижал ее в свое время, утверждая, что о ней все забудут. Именно это, утверждает Настя, и стало неким толчком для переезда в Киев и изменения собственной жизни.

"Мой начальник, когда мы поссорились, сказал: "Тебе просто повезло, что ты попала в "Лигу смеха". Ты ничего не сделала для этого, еще год, и о тебе все забудут!" Меня это поразило очень сильно. Меня начала бесить моя работа. И я сижу в машине с подругой и говорю: "Даш, пожалуй, я возвращаюсь в Киев". Она мне говорила: "Ты здесь просто гниешь, теряешь себя как творческая личность". И я ей очень благодарна, у меня оно все пошло", — также добавила украинская актриса.

Что известно о Насте Ткаченко

Настя Ткаченко — это молодая украинская актриса, юмористка и участница известного шоу "Лига смеха" в составе команды "Моя провинция".

Команда "Моя провинция" в шоу "Лига смеха"
Настя Ткаченко в составе команды "Моя провинция" в шоу "Лига смеха". Фото: скриншот с YouTube

Много лет Настя жила в Виннице и работала в разных местах, однако, однажды она решила переехать в Киев и строить свою жизнь именно в столице.

Напомним, мы писали о том, что у продюсера шоу "Лига смеха" обнаружили российское гражданство.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса "Лиги смеха" Александра Машлятина чуть не потеряла родного человека.

Также мы сообщали, что украинцы высмеяли спецсезон юмористического шоу "Лига смеха".

шоу-бизнес
Лига Смеха
украинские звезды
Настя Ткаченко

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