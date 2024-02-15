Ірена Карпа розповіла, як її чоловік-іноземець ставиться до війни в Україні

Письменниця Ірена Карпа з чоловіком. Фото: instagram.com/qarpa/

Письменниця Ірена Карпа з початком повномасштабного вторгнення активно відстоює інтереси України за кордоном. Зірка живе у Франції, та, за її словами, чоловік-іноземець підтримує її батьківщину.

Про це Ірен Карпа розповіла ексклюзивно в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Карпа говорить про війну в Україні в експертних клубах. Багато подорожує по роботі. Окрім конференцій та фестивалів з іноземцями, зустрічається з українською діаспорою в різних містах Європи. І як результат — нечасто буває вдома.

"Наше сімейне життя мало чим відрізняється від інших життів таких самих міжнародних родин. Іноземець просто мусить змиритися, що його українська половинка ментально буде перебувати в Україні, доки не закінчиться війна. Мій чоловік підтримує, донатить. Звичайно, він щоразу печалиться, коли їду геть, скаржиться, що мене не буває вдома. Але не я вибирала цю реальність. По-іншому ніяк. Тут або розумієш і приймаєш, або до побачення. Луї — мудрий чоловік, мусить розуміти!" — говорить письменниця.

Ірена Карпа мешкає в Парижі разом зі своїм чоловіком Людовиком-Кирилом Требюше. Він — інженер, працює в інформаційній агенції AFP. Вони одружилися 2018 року. Також із ними живуть дві доньки від попереднього шлюбу Ірени — 13-річна Кора та 12-річна Кая.

"Діти живуть тим самим життям, що інші підлітки. Друзі, гуртки з хіп-хопу, школа, яку не сильно люблять. Вони дуже переживають за те, що відбувається в Україні. Хочуть поїхати до діда з бабою в гості, але їхній батько проти. Взагалі всі люди, які не були за час війни в Україні, бояться того, що в нас відбувається. А кожен, хто хоча б раз їздив, навіть якщо попав у страшний момент, обов'язково хоче повернутися. Діти загалом лишаються на совісті їхнього батька, мого попереднього чоловіка. Ми з ним трохи помінялися гендерними ролями. Я за браком часу більше займаюся їхніми канікулами. Коли мене зовсім мучить, що я погана мати, намагаюся повести їх в якесь приємне й цікаве місце. Але вони вже не маленькі, тому все розуміють", — додає Ірена Карпа.

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