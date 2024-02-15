Ирэна Карпа рассказала, как ее муж-иностранец относится к войне в Украине

Писательница Ирэна Карпа с супругом. Фото: instagram.com/qarpa/

Писательница Ирэна Карпа с началом полномасштабного вторжения активно отстаивает интересы Украины за границей. Звезда живет во Франции, и по ее словам, супруг-иностранец поддерживает ее родину.

Об этом Ирэн Карпа рассказала эксклюзивно в интервью "ТиКиев".

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Карпа говорит о войне в Украине в экспертных клубах. Много путешествует по работе. Кроме конференций и фестивалей с иностранцами встречается с украинской диаспорой в разных городах Европы. И как результат — не часто бывает дома.

"Наша семейная жизнь мало чем отличается от других жизней таких же международных семей. Иностранец просто должен смириться, что его украинская половинка ментально будет находиться в Украине, пока не закончится война. Мой супруг поддерживает, донатит. Конечно, он каждый раз расстраивается, когда уезжаю, жалуется, что меня не бывает дома. Но не я выбирала эту реальность. По-другому никак. Здесь или понимаешь и принимаешь, или до свидания. Луи — мудрый человек, должен понимать!", — говорит писательница.

Ирэна Карпа проживает в Париже вместе со своим супругом Людовиком-Кириллом Требюше. Он инженер, работает в информационном агентстве AFP. Они поженились в 2018 году. Также с ними живут две дочери от предыдущего брака Ирены — 13-летняя Кора и 12-летняя Кая.

"Дети живут той же жизнью, что другие подростки. Друзья, кружки по хип-хопу, школа, которую не сильно любят. Они очень переживают о том, происходит в Украине. Хотят поехать к деду с бабушкой в гости, но их отец против. Все люди, которые не были за время войны в Украине, боятся того, что у нас происходит, а каждый, кто хотя бы раз ездил, даже если попал в страшный момент, обязательно хочет вернуться. Мы с ним немного поменялись гендерными ролями, я за неимением времени больше занимаюсь их каникулами. Когда меня совсем мучает, что я плохая мать, стараюсь увести их в какое-нибудь приятное и интересное место. Но они уже не маленькие, поэтому все понимают", — добавляет Ирэна Карпа.

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