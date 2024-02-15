Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Ирэна Карпа рассказала, как ее супруг-иностранец относится к войне в Украине arrow

Ирэна Карпа рассказала, как ее супруг-иностранец относится к войне в Украине

15 февраля 2024 15:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ирэна Карпа рассказала, как ее муж-иностранец относится к войне в Украине
Писательница Ирэна Карпа с супругом. Фото: instagram.com/qarpa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Писательница Ирэна Карпа с началом полномасштабного вторжения активно отстаивает интересы Украины за границей. Звезда живет во Франции, и по ее словам, супруг-иностранец поддерживает ее родину.

Об этом Ирэн Карпа рассказала эксклюзивно в интервью "ТиКиев".

Читайте также:

Писательница часто выступает на французском телевидении

Карпа говорит о войне в Украине в экспертных клубах. Много путешествует по работе. Кроме конференций и фестивалей с иностранцами встречается с украинской диаспорой в разных городах Европы. И как результат — не часто бывает дома.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Irena Karpa (@qarpa)

"Наша семейная жизнь мало чем отличается от других жизней таких же международных семей. Иностранец просто должен смириться, что его украинская половинка ментально будет находиться в Украине, пока не закончится война. Мой супруг поддерживает, донатит. Конечно, он каждый раз расстраивается, когда уезжаю, жалуется, что меня не бывает дома. Но не я выбирала эту реальность. По-другому никак. Здесь или понимаешь и принимаешь, или до свидания. Луи — мудрый человек, должен понимать!", — говорит писательница.

Ирэна Карпа проживает в Париже вместе со своим супругом Людовиком-Кириллом Требюше. Он инженер, работает в информационном агентстве AFP. Они поженились в 2018 году. Также с ними живут две дочери от предыдущего брака Ирены — 13-летняя Кора и 12-летняя Кая.

"Дети живут той же жизнью, что другие подростки. Друзья, кружки по хип-хопу, школа, которую не сильно любят. Они очень переживают о том, происходит в Украине. Хотят поехать к деду с бабушкой в гости, но их отец против. Все люди, которые не были за время войны в Украине, боятся того, что у нас происходит, а каждый, кто хотя бы раз ездил, даже если попал в страшный момент, обязательно хочет вернуться. Мы с ним немного поменялись гендерными ролями, я за неимением времени больше занимаюсь их каникулами. Когда меня совсем мучает, что я плохая мать, стараюсь увести их в какое-нибудь приятное и интересное место. Но они уже не маленькие, поэтому все понимают", — добавляет Ирэна Карпа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Irena Karpa (@qarpa)

Напомним, Астафьева призвала больше говорить о войне в Украине.

Ранее певицей KOLA призналась об отношениях с любимым-иностранцем.

война
Ирена Карпа
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме