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Jerry Heil перед Євробаченням розповіла про ще одну перемогу

21 лютого 2024 11:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Jerry Heil визнали найпопулярнішою співачкою відомого музичного сервісу
Українська співачка Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Jerry Heil
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська співачка і переможниця Нацвідбору "Євробачення-2024" Jerry Heil поділилася неймовірною новиною. Популярна артистка повідомила, що її визнали найпопулярнішою українською співачкою платформи Spotify.

Відповідним дописом Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Jerry Heil стала найпопулярнішою співачкою Spotify 

Відома артистка, яка нещодавно стала переможницею Національного відбору масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", поділилася неймовірними новинами. Вона розповіла, що її визнали найпопулярнішою української співачкою музичного сервісу Spotify.

Jerry Heil
Співачка Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Jerry Heil

Jerry Heil поділилася своїми емоціями від цієї новини і подякувала всім, хто допоміг їй досягти таких результатів. Також представниця України на "Євробачення" зазначила, що вона дуже радіє тому, що музика її країни починає ставати глобальною. 

"Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива — це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов. А ще скажено кайфую від того, що натурально і органічно українська музика починає входити в глобальну. Дякую вам, друзі, бо ми робимо цю справу разом!" — написала Jerry Heil.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Jerry Heil з неймовірною новиною. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на новину Jerry Heil

Дізнавшись цю новину, підписники української співачки не залишилися осторонь і почали її обговорювати в мережі. Люди стали писати свої коментарі з привітаннями Jerry Heil.

  • Пишаюся. Прослухавши десять секунд "Охрана, отмєна" в 2019 році, в мене в серці йокнуло, я відчула твій неймовірний талант і подумала, що ти підеш далеко! Це так круто, що зараз все справді так збувається
  • Ну красуня, до того ж з великої літери! До речі, вітаю Вас із маленькою перемогою. І бажаю, щоб "Євробачення" пройшло для Вас гладко, і щоб Ваші Здібності були винагороджені Перемогою
  • Дуже достойна артистка! Талановита, креативна, відверта і щира! Любимо, пишаємося, чекаємо нових хітів і бажаємо кайфанути на "Євробаченні"
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Jerry Heil поїде на "Євробачення"

Не так давно відбувся Національний відбір конкурсу "Євробачення", переможницями якого стали Jerry Heil і Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Сам конкурс відбудеться 7 травня у Швеції, тому артистки активно готуються до того, аби гідно представити Україну на цьому шоу.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil розповіла про свою співпрацю з Alyona Alyona.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Jerry Heil стала суддею міжнародного європейського конкурсу. 

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Jerry Heil презентувала власну колекцію одягу. 

Jerry Heil
шоу-бізнес
українські зірки
Євробачення-2024

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