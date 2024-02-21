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Jerry Heil перед Евровидением рассказала о еще одной победе

21 февраля 2024 11:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Jerry Heil признали самой популярной певицей известного музыкального сервиса
Украинская певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица и победительница Нацотбора "Евровидения-2024" Jerry Heil поделилась невероятной новостью. Популярная артистка сообщила, что она была признана самой популярной украинской певицей платформы Spotify.

Соответствующим постом Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

Jerry Heil стала самой популярной певицей Spotify

Известная артистка, которая недавно стала победительницей Национального отбора масштабного песенного конкурса "Евровидение", поделилась невероятными новостями. Она рассказала, что ее признали самой популярной украинской певицей музыкального сервиса Spotify.

Jerry Heil
Певица Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Jerry Heil

Jerry Heil поделилась своими эмоциями от этой новости и поблагодарила всех, кто помог ей добиться таких результатов. Также представительница Украины на "Евровидении" отметила, что она очень радуется тому, что музыка ее страны начинает становиться глобальной.

"Сказать, что я впечатлена, я благодарна, я счастлива — это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует в вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную. Спасибо вам, друзья, потому что мы делаем это дело вместе!" — написала Jerry Heil.

Публикация со страницы Jerry Heil
Jerry Heil с невероятной новостью. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на новость Jerry Heil

Узнав эту новость, подписчики украинской певицы не остались в стороне и начали ее обсуждать в сети. Люди стали писать свои комментарии с поздравлениями Jerry Heil.

  • Горжусь. Прослушав десять секунд "Охрана, отмена" в 2019 году, у меня в сердце екнуло, я почувствовала твой невероятный талант и подумала, что ты пойдешь далеко! Это так круто, что сейчас все действительно так сбывается
  • Ну красавица, к тому же, с большой буквы! Кстати, поздравляю Вас с маленькой победой. И желаю, чтобы "Евровидение" прошло для Вас гладко и чтобы Ваши способности были вознаграждены Победой.
  • Очень достойная артистка! Талантливая, креативная, откровенная и искренняя! Любим, гордимся, ждем новых хитов и желаем кайфануть на "Евровидении"
Комментарии со страницы Jerry Heil
Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Jerry Heil поедет на "Евровидение"

Недавно состоялся Национальный отбор конкурса "Евровидение", победительницами которого стали Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria". Сам конкурс состоится седьмого мая в Швеции, поэтому артистки активно готовятся к тому, чтобы достойно представить Украину на этом шоу.

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Jerry Heil рассказала о своем сотрудничестве с Alyona Alyona.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Jerry Heil стала судьей международного европейского конкурса.

Также мы сообщали о том, что известная певица Jerry Heil представила собственную коллекцию одежды.

Jerry Heil
шоу-бизнес
украинские звезды
Евровидение-2024

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