Камалія показала, як виховує з доньок добрих господинь
Співачка Камалія показала відео зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Дівчата, судячи з кадрів, ростуть справжніми господинями.
Допис співачка зробила у своїх соціальних мережах.
Доньки Камалія показали свої кулінарні здібності
На відео дівчата разом з нянею готують обід. Арабелла та Мірабелла нарізають та тушкують овочі, дегустують випічку.
"Не вмітемеш готувати — заміж не візьмуть", — нападає Мірабелла. "Не дуже мені й треба!", — відбивається Арабелла. "Гарні господині гарно й готують", — примиряє суперечку хазяйновита няня. Мої ви кохані господині!", — прокоментувала відео Камалія.
Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.
Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує удвох з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.
Нагадаємо, Камалія на Водохреща пірнула в ополонку у бікіні.
Раніше Камалія влаштувала з дочками фотосесію у парку розваг.
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