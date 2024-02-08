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Камалія показала, як виховує з доньок добрих господинь

8 лютого 2024 14:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камалія показала, як виховує з доньок добрих господинь
Співачка Камалія з дітьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Камалія показала відео зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Дівчата, судячи з кадрів, ростуть справжніми господинями.

Допис співачка зробила у своїх соціальних мережах.

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На відео дівчата разом з нянею готують обід. Арабелла та Мірабелла нарізають та тушкують овочі, дегустують випічку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Не вмітемеш готувати — заміж не візьмуть", — нападає Мірабелла. "Не дуже мені й треба!", — відбивається Арабелла. "Гарні господині гарно й готують", — примиряє суперечку хазяйновита няня. Мої ви кохані господині!", — прокоментувала відео Камалія.

Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує удвох з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Нагадаємо, Камалія на Водохреща пірнула в ополонку у бікіні.

Раніше Камалія влаштувала з дочками фотосесію у парку розваг.

Камалія
українські зірки
зірки
Мохаммад Захур

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