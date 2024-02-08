Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Камалия показала, как воспитывает из дочерей хороших хозяек arrow

Камалия показала, как воспитывает из дочерей хороших хозяек

8 февраля 2024 14:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камалия показала, как воспитывает из дочерей добрых хозяек
Певица Камалия с детьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Камалия показала видео со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Девочки, судя по кадрам, растут настоящими хозяйками.

Пост певица опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Дочери Камалии показали свои кулинарные способности

На видео девочки вместе с няней готовят обед. Арабелла и Мирабелла нарезают и тушат овощи, дегустируют выпечку.

 

"Не будешь уметь готовить — замуж не возьмут", — нападает Мирабелла. "Не очень мне и нужно!", — отвечает Арабелла. "Хорошие хозяйки хорошо и готовят", — примиряет спор хозяйственная няня. Мои вы любимые хозяйки!", — прокомментировала видео Камалия.

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с супругом Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Напомним, Камалия на Крещение нырнула в прорубь в бикини.

Ранее Камалия устроила с дочерьми фотосессию в парке развлечений.

Камалия
украинские звезды
звезды
Мохаммад Захур

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

Актуальное по теме