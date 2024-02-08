Камалия показала, как воспитывает из дочерей добрых хозяек

Певица Камалия с детьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия показала видео со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Девочки, судя по кадрам, растут настоящими хозяйками.

Пост певица опубликовала в своих социальных сетях.

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На видео девочки вместе с няней готовят обед. Арабелла и Мирабелла нарезают и тушат овощи, дегустируют выпечку.

"Не будешь уметь готовить — замуж не возьмут", — нападает Мирабелла. "Не очень мне и нужно!", — отвечает Арабелла. "Хорошие хозяйки хорошо и готовят", — примиряет спор хозяйственная няня. Мои вы любимые хозяйки!", — прокомментировала видео Камалия.

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с супругом Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Напомним, Камалия на Крещение нырнула в прорубь в бикини.

Ранее Камалия устроила с дочерьми фотосессию в парке развлечений.