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Картину легендарних The Beatles продали за велику суму

6 лютого 2024 18:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Картину легендарних The Beatles продали за 1,7 мільйона доларів на аукціоні
Британський гурт The Beatles. Фото: Grammy Awards
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярний гурт The Beatles ще в часи свого розквіту намалювали картину "Образи жінок". Її продали на аукціоні за 1,7 мільйона доларів.

Про це пише видання ARTnews.

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Легендарний гурт The Beatles разом створив єдину картину під назвою "Образи жінок". Її виставили на аукціон Christie’s і початкова вартість складала — 600 тисяч доларів. Проте картину викупили втричі дорожче — за 1,7 мільйона доларів.

"Образи жінки" є єдиним відомим значним витвором мистецтва, створеним чотирма музикантами у роки їхньої спільної творчості — надзвичайним і унікальним предметом оригінального походження", — знаписали на сайті Christie’s.

Картина "Образи жінки". Фото: Christie’s.
Картина "Образи жінки". Фото: Christie’s.

Історія створення картини

Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом написали картину акрилом і аквареллю. Вони створили її в президентському номері готелю Hilton у Токіо. 

Поки японська влада намагалась захистити музикантів від натовпу фанатів та розлючених переслідувачів, артисти переховувались у номері 1005. Вони пробули там близько 100 годин у липні 1996 року. 

The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.
The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.

Картину гурт малював протягом двох днів і процес її створення вдалось зафіксувати фотографу Роберту Вітакеру.

Саме він розповів, що музиканти не обговорювали, що малюють. Вони творили природньо, хоча кожен з них мав певні навички до цієї справи. Джон Леннон, наприклад, відвідував художню школу протягом трьох років і опублікував дві книжки з "блискавичними карикатурами".

У центрі картини The Beatles залишили свої автографи, коли закінчили полотно.

The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.
The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.

Раніше спідницю Керрі з серіалу "Секс і місто" продали за 52 тисячі доларів.

Також каблучку покійної Народної артистки України Ніни Матвієнко виставили на аукціон.

аукціон
музика
картини
The Beatles
гроші
закордонні зірки

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