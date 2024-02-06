Картину легендарних The Beatles продали за 1,7 мільйона доларів на аукціоні

Британський гурт The Beatles. Фото: Grammy Awards

Популярний гурт The Beatles ще в часи свого розквіту намалювали картину "Образи жінок". Її продали на аукціоні за 1,7 мільйона доларів.

Про це пише видання ARTnews.

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Легендарний гурт The Beatles разом створив єдину картину під назвою "Образи жінок". Її виставили на аукціон Christie’s і початкова вартість складала — 600 тисяч доларів. Проте картину викупили втричі дорожче — за 1,7 мільйона доларів.

"Образи жінки" є єдиним відомим значним витвором мистецтва, створеним чотирма музикантами у роки їхньої спільної творчості — надзвичайним і унікальним предметом оригінального походження", — знаписали на сайті Christie’s.

Картина "Образи жінки". Фото: Christie’s.

Історія створення картини

Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом написали картину акрилом і аквареллю. Вони створили її в президентському номері готелю Hilton у Токіо.

Поки японська влада намагалась захистити музикантів від натовпу фанатів та розлючених переслідувачів, артисти переховувались у номері 1005. Вони пробули там близько 100 годин у липні 1996 року.

The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.

Картину гурт малював протягом двох днів і процес її створення вдалось зафіксувати фотографу Роберту Вітакеру.

Саме він розповів, що музиканти не обговорювали, що малюють. Вони творили природньо, хоча кожен з них мав певні навички до цієї справи. Джон Леннон, наприклад, відвідував художню школу протягом трьох років і опублікував дві книжки з "блискавичними карикатурами".

У центрі картини The Beatles залишили свої автографи, коли закінчили полотно.

The Beatles малюють картину. Фото: Роберт Вітакер.

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