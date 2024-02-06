Картину легендарних The Beatles продали за 1,7 мільйона доларів на аукціоні

Картину легендарних The Beatles продали за велику суму
Популярний гурт The Beatles ще в часи свого розквіту намалювали картину "Образи жінок". Її продали на аукціоні за 1,7 мільйона доларів.
Про це пише видання ARTnews.
The Beatles вчотирьох написали картину про власне відчуття жінок
Легендарний гурт The Beatles разом створив єдину картину під назвою "Образи жінок". Її виставили на аукціон Christie’s і початкова вартість складала — 600 тисяч доларів. Проте картину викупили втричі дорожче — за 1,7 мільйона доларів.
"Образи жінки" є єдиним відомим значним витвором мистецтва, створеним чотирма музикантами у роки їхньої спільної творчості — надзвичайним і унікальним предметом оригінального походження", — знаписали на сайті Christie’s.
Історія створення картини
Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом написали картину акрилом і аквареллю. Вони створили її в президентському номері готелю Hilton у Токіо.
Поки японська влада намагалась захистити музикантів від натовпу фанатів та розлючених переслідувачів, артисти переховувались у номері 1005. Вони пробули там близько 100 годин у липні 1996 року.
Картину гурт малював протягом двох днів і процес її створення вдалось зафіксувати фотографу Роберту Вітакеру.
Саме він розповів, що музиканти не обговорювали, що малюють. Вони творили природньо, хоча кожен з них мав певні навички до цієї справи. Джон Леннон, наприклад, відвідував художню школу протягом трьох років і опублікував дві книжки з "блискавичними карикатурами".
У центрі картини The Beatles залишили свої автографи, коли закінчили полотно.
Раніше спідницю Керрі з серіалу "Секс і місто" продали за 52 тисячі доларів.
Також каблучку покійної Народної артистки України Ніни Матвієнко виставили на аукціон.
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